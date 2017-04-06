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6 апреля 2017, 20:28 | Футбол: Кубок России | Советский спорт

Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать Тарханова

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил запись на своей странице в Twitter после полуфинального матча Кубка России «Урал» — «Рубин», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:2.

«За “Урал” болеть нельзя, за “Локомотив” не хочу, поэтому в финале Кубка России стану болеть за Александра Федоровича Тарханова», — заявил Уткин.

Напомним, финальный матч за Кубок России между «Уралом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в Сочи.

6.04.2017 17:00 Плей-офф: 1/2 финала СКБ-Банк Арена
Урал 2:1 Рубин
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Тарханов Грасия Хави
Голы
13′ Владимир Ильин 18
58′ Александр Новиков (Н. Димитров) 12
22 Кристиан Жонатас (М. Лестьенн) 31′
Нереализованные пенальти
22 К. Жонатас 39′
Составы
Николай Заболотный 28
81′ Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Чисамба Лунгу 10
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
Владимир Ильин 18
82′ Николай Димитров 17
Дмитрий Коробов 77
35′ Эрик Бикфалви 6
Эдгар Манучарян 99
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
25 Карлос Самбрано
90 Тарас Бурлак
21 Рубен Рочина
22 Кристиан Жонатас
88 Руслан Камболов 87′
96 Рифат Жемалетдинов 46′
31 Денис Ткачук
10 Максим Лестьенн 74′
61 Карадениз Гекдениз
20 Мийо Цакташ 68′
85 Ильзат Ахметов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 7
11 Удары (всего) 22
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Президент «Урала»: Показали, что в финал Кубка России могут выходить команды с периферии

Президент «Урала»: Показали, что в финал Кубка России могут выходить команды с периферии

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Президент екатеринбургского клуба «Урал» Григорий Иванов считает, что не только лидеры чемпионата России могут выходить в финал Кубка страны, но и команды с периферии.
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