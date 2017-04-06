Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать Тарханова
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил запись на своей странице в Twitter после полуфинального матча Кубка России «Урал» — «Рубин», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:2.
«За “Урал” болеть нельзя, за “Локомотив” не хочу, поэтому в финале Кубка России стану болеть за Александра Федоровича Тарханова», — заявил Уткин.
Напомним, финальный матч за Кубок России между «Уралом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в Сочи.
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Грасия Хави
Голы
|
|
Нереализованные пенальти
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|7
|11
|Удары (всего)
|22
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|4
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter