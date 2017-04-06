Грасия намерен продолжить работу на посту главного тренера ФК «Рубин»

В четверг «Рубин» на выезде уступил «Уралу» со счетом 1:2 и не смог выйти в финал Кубка России. В чемпионате страны казанская команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.

«Я хотел бы поздравить соперника с выходом в финал и пожелать ему удачи. У нас было большое количество моментов, чтобы забить, но мы их упустили. Первое, на чем я сконцентрирован после этой встречи — подготовка к следующему матчу, у команды сложный момент. Вопросы про увольнение тоже нужно выдержать, я буду продолжать полностью выкладываться и работать», — сказал Грасия.

Во втором тайме нападающий «Рубина» Жонатас при счете 1:1 не смог реализовать пенальти. «Все могут ошибиться. Мы продолжаем верить в этого футболиста», — отметил специалист.

Первым финалистом Кубка России стал столичный «Локомотив», который в среду обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Финал состоится в Сочи на арене «Фишт» 2 мая.