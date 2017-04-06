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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/29342017/
6 апреля 2017, 20:12 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Грасия намерен продолжить работу на посту главного тренера ФК «Рубин»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Испанский специалист Хави Грасия готов продолжить работу на посту главного тренера казанского «Рубина», несмотря на результаты команды. Об этом он сообщил на пресс-конференции после полуфинального матча Кубка России с екатеринбургским «Уралом».

В четверг «Рубин» на выезде уступил «Уралу» со счетом 1:2 и не смог выйти в финал Кубка России. В чемпионате страны казанская команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.

«Я хотел бы поздравить соперника с выходом в финал и пожелать ему удачи. У нас было большое количество моментов, чтобы забить, но мы их упустили. Первое, на чем я сконцентрирован после этой встречи — подготовка к следующему матчу, у команды сложный момент. Вопросы про увольнение тоже нужно выдержать, я буду продолжать полностью выкладываться и работать», — сказал Грасия.

Во втором тайме нападающий «Рубина» Жонатас при счете 1:1 не смог реализовать пенальти. «Все могут ошибиться. Мы продолжаем верить в этого футболиста», — отметил специалист.

Первым финалистом Кубка России стал столичный «Локомотив», который в среду обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Финал состоится в Сочи на арене «Фишт» 2 мая.

6.04.2017 17:00 Плей-офф: 1/2 финала СКБ-Банк Арена
Урал 2:1 Рубин
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Тарханов Грасия Хави
Голы
13′ Владимир Ильин 18
58′ Александр Новиков (Н. Димитров) 12
22 Кристиан Жонатас (М. Лестьенн) 31′
Нереализованные пенальти
22 К. Жонатас 39′
Составы
Николай Заболотный 28
81′ Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Чисамба Лунгу 10
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
Владимир Ильин 18
82′ Николай Димитров 17
Дмитрий Коробов 77
35′ Эрик Бикфалви 6
Эдгар Манучарян 99
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
25 Карлос Самбрано
90 Тарас Бурлак
21 Рубен Рочина
22 Кристиан Жонатас
88 Руслан Камболов 87′
96 Рифат Жемалетдинов 46′
31 Денис Ткачук
10 Максим Лестьенн 74′
61 Карадениз Гекдениз
20 Мийо Цакташ 68′
85 Ильзат Ахметов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 7
11 Удары (всего) 22
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Кубка России

Тарханов заявил, что «Урал» планирует победить в финале Кубка России

Тарханов заявил, что «Урал» планирует победить в финале Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» планирует победить в финале Кубка России столичный «Локомотив». Об этом на пресс-конференции после полуфинальной встречи с казанским «Рубином» сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.
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