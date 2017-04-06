Грасия намерен продолжить работу на посту главного тренера ФК «Рубин»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Испанский специалист Хави Грасия готов продолжить работу на посту главного тренера казанского «Рубина», несмотря на результаты команды. Об этом он сообщил на пресс-конференции после полуфинального матча Кубка России с екатеринбургским «Уралом».
В четверг «Рубин» на выезде уступил «Уралу» со счетом 1:2 и не смог выйти в финал Кубка России. В чемпионате страны казанская команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.
«Я хотел бы поздравить соперника с выходом в финал и пожелать ему удачи. У нас было большое количество моментов, чтобы забить, но мы их упустили. Первое, на чем я сконцентрирован после этой встречи — подготовка к следующему матчу, у команды сложный момент. Вопросы про увольнение тоже нужно выдержать, я буду продолжать полностью выкладываться и работать», — сказал Грасия.
Во втором тайме нападающий «Рубина» Жонатас при счете 1:1 не смог реализовать пенальти. «Все могут ошибиться. Мы продолжаем верить в этого футболиста», — отметил специалист.
Первым финалистом Кубка России стал столичный «Локомотив», который в среду обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Финал состоится в Сочи на арене «Фишт» 2 мая.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» планирует победить в финале Кубка России столичный «Локомотив». Об этом на пресс-конференции после полуфинальной встречи с казанским «Рубином» сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.