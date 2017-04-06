Тарханов заявил, что «Урал» планирует победить в финале Кубка России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» планирует победить в финале Кубка России столичный «Локомотив». Об этом на
пресс-конференции после полуфинальной встречи с казанским «Рубином» сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.
В четверг «Урал» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.
«Игра была острая, с атакующими действиями. Команда хорошо двигалась, поэтому не возникали проблемы с заменами. При счете 1:1 готовили Романа Павлюченко, но так как забили, решили все же его не выпускать. Сегодня в очередной раз забил Ильин, это уже “пятерка”, он сегодня хорошо боролся», — сказал Тарханов.
«Мы вышли в финал, и теперь планируем его выиграть», — добавил тренер.
Финал Кубка России состоится 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Грасия Хави
Голы
|
|
Нереализованные пенальти
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|7
|11
|Удары (всего)
|22
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|4
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter