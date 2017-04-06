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6 апреля 2017, 19:52 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Тарханов заявил, что «Урал» планирует победить в финале Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» планирует победить в финале Кубка России столичный «Локомотив». Об этом на пресс-конференции после полуфинальной встречи с казанским «Рубином» сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.

В четверг «Урал» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.

«Игра была острая, с атакующими действиями. Команда хорошо двигалась, поэтому не возникали проблемы с заменами. При счете 1:1 готовили Романа Павлюченко, но так как забили, решили все же его не выпускать. Сегодня в очередной раз забил Ильин, это уже “пятерка”, он сегодня хорошо боролся», — сказал Тарханов.

«Мы вышли в финал, и теперь планируем его выиграть», — добавил тренер.

Финал Кубка России состоится 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.

6.04.2017 17:00 Плей-офф: 1/2 финала СКБ-Банк Арена
Урал 2:1 Рубин
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Тарханов Грасия Хави
Голы
13′ Владимир Ильин 18
58′ Александр Новиков (Н. Димитров) 12
22 Кристиан Жонатас (М. Лестьенн) 31′
Нереализованные пенальти
22 К. Жонатас 39′
Составы
Николай Заболотный 28
81′ Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Чисамба Лунгу 10
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
Владимир Ильин 18
82′ Николай Димитров 17
Дмитрий Коробов 77
35′ Эрик Бикфалви 6
Эдгар Манучарян 99
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
25 Карлос Самбрано
90 Тарас Бурлак
21 Рубен Рочина
22 Кристиан Жонатас
88 Руслан Камболов 87′
96 Рифат Жемалетдинов 46′
31 Денис Ткачук
10 Максим Лестьенн 74′
61 Карадениз Гекдениз
20 Мийо Цакташ 68′
85 Ильзат Ахметов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 7
11 Удары (всего) 22
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Испанский специалист Хави Грасия готов продолжить работу на посту главного тренера казанского «Рубина», несмотря на результаты команды. Об этом он сообщил на пресс-конференции после полуфинального матча Кубка России с екатеринбургским «Уралом».
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