Тарханов заявил, что «Урал» планирует победить в финале Кубка России

В четверг «Урал» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.

«Игра была острая, с атакующими действиями. Команда хорошо двигалась, поэтому не возникали проблемы с заменами. При счете 1:1 готовили Романа Павлюченко, но так как забили, решили все же его не выпускать. Сегодня в очередной раз забил Ильин, это уже “пятерка”, он сегодня хорошо боролся», — сказал Тарханов.

«Мы вышли в финал, и теперь планируем его выиграть», — добавил тренер.

Финал Кубка России состоится 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.