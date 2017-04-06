«Урал» обыграл «Рубин» и сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России

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В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (13-я минута) и Александр Новиков (58). У гостей отличился Жонатас (31), он же на 39-й минуте не реализовал пенальти.

В финале «Урал» сыграет с московским «Локомотивом», встреча пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Победа в Кубке России позволит его обладателю в следующем сезоне выступить в групповой стадии Лиги Европы.

Для «Урала» нынешний полуфинал стал вторым в истории, в 2008 году команда уступила пермскому «Амкару» со счетом 0:1.