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6 апреля 2017, 19:11 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Урал» обыграл «Рубин» и сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1 в полуфинальном матче Кубка России по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Екатеринбурге.

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В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (13-я минута) и Александр Новиков (58). У гостей отличился Жонатас (31), он же на 39-й минуте не реализовал пенальти.

В финале «Урал» сыграет с московским «Локомотивом», встреча пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Победа в Кубке России позволит его обладателю в следующем сезоне выступить в групповой стадии Лиги Европы.

Для «Урала» нынешний полуфинал стал вторым в истории, в 2008 году команда уступила пермскому «Амкару» со счетом 0:1.

6.04.2017 17:00 Плей-офф: 1/2 финала СКБ-Банк Арена
Урал 2:1 Рубин
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Тарханов Грасия Хави
Голы
13′ Владимир Ильин 18
58′ Александр Новиков (Н. Димитров) 12
22 Кристиан Жонатас (М. Лестьенн) 31′
Нереализованные пенальти
22 К. Жонатас 39′
Составы
Николай Заболотный 28
81′ Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Чисамба Лунгу 10
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
Владимир Ильин 18
82′ Николай Димитров 17
Дмитрий Коробов 77
35′ Эрик Бикфалви 6
Эдгар Манучарян 99
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
25 Карлос Самбрано
90 Тарас Бурлак
21 Рубен Рочина
22 Кристиан Жонатас
88 Руслан Камболов 87′
96 Рифат Жемалетдинов 46′
31 Денис Ткачук
10 Максим Лестьенн 74′
61 Карадениз Гекдениз
20 Мийо Цакташ 68′
85 Ильзат Ахметов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 7
11 Удары (всего) 22
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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