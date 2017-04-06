«Урал» обыграл «Рубин» и сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1 в полуфинальном матче Кубка России по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Екатеринбурге.
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В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (13-я минута) и Александр Новиков (58). У гостей отличился Жонатас (31), он же на 39-й минуте не реализовал пенальти.
В финале «Урал» сыграет с московским «Локомотивом», встреча пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Победа в Кубке России позволит его обладателю в следующем сезоне выступить в групповой стадии Лиги Европы.
Для «Урала» нынешний полуфинал стал вторым в истории, в 2008 году команда уступила пермскому «Амкару» со счетом 0:1.
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Грасия Хави
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|7
|11
|Удары (всего)
|22
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|4
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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