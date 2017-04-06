Накануне «железнодорожники» обыграли «Уфу» (1:0). Второй финалист определится в противостоянии «Урала» и «Рубина». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 17:00 мск.



«Для “Локомотива” приоритетная задача — выиграть Кубок. “Железнодорожники” смотрелись лучше в этом матче (игра Кубка с “Уфой”. — Прим. “Чемпионата”), нужно ждать сегодня второго финалиста, а 2 мая выкладываться, получить Кубок и путёвку в Лигу Европы.



Сёмин находится ещё в процессе формирования нового стиля команды. Есть хорошие, добротные игроки, но они до сих пор не раскрылись. Предстоит ещё сыграться, стабилизировать игру. Но по составу… с таким коллективом можно добиваться больших результатов.



Не согласен, что престиж Кубка России падает. Во-первых, это прямая путёвка в Лигу Европы. Во-вторых, можно одной игрой повысить себе настроение. Иногда команды выставляют молодёжь, и она не всегда может принести результат. Для “Локо” этот Кубок — престижный и серьёзный турнир, и они готовы биться за победу. У любого клуба стоит задача выиграть любой турнир, в котором участвует. И то, что “Зенит” или “Спартак” не выполнили этой задачи, — им большой минус, но они могут отыграться в чемпионате. У кого нет такой возможности, бросают силы на Кубок», — цитирует Булыкина «Национальная служба новостей».