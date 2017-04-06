Булыкин: Для «Локомотива» приоритетная задача — выиграть Кубок России
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал выход «Локомотива» в финал Кубка России.
Накануне «железнодорожники» обыграли «Уфу» (1:0). Второй финалист определится в противостоянии «Урала» и «Рубина». «Чемпионат» проведёт текстовую
«Для “Локомотива” приоритетная задача — выиграть Кубок. “Железнодорожники” смотрелись лучше в этом матче (игра Кубка с “Уфой”. — Прим. “Чемпионата”), нужно ждать сегодня второго финалиста, а 2 мая выкладываться, получить Кубок и путёвку в Лигу Европы.
Сёмин находится ещё в процессе формирования нового стиля команды. Есть хорошие, добротные игроки, но они до сих пор не раскрылись. Предстоит ещё сыграться, стабилизировать игру. Но по составу… с таким коллективом можно добиваться больших результатов.
Не согласен, что престиж Кубка России падает.
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