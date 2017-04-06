Симонян: Клубы сами должны вернуть престиж Кубку России

Первым финалистом Кубка России сезона-2016/17 стал идущий на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России московский «Локомотив». Во втором полуфинале в четверг сыграют екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин», занимающие соответственно 11-ю и 10-ю строчки. Борющиеся за чемпионство московские «Спартак» и ЦСКА выбыли из Кубка на стадии 1/16 финала. Еще один претендент на титул петербургский «Зенит» прошел на один раунд дальше.

«Престиж Кубку должны вернуть сами клубы, — сказал Симонян по телефону. — Раньше Кубок был абсолютно равнозначен чемпионату. Был колоссальный зрительский интерес, а у клубов — огромное желание выиграть трофей. В 1950 году на финале Кубка СССР (“Спартак” — “Динамо” (Москва) — 3:0) стадион “Динамо” был переполнен — больше 60 тысяч зрителей. А в 1958 году в “Лужниках”, когда мы (“Спартак”) играли с (московским) “Торпедо” (1:0 в дополнительное время), собралось более 100 тысяч человек… Сейчас же у клубов задачи попроще. Об этом можно только сожалеть. Заставить относиться к Кубку иначе? Как это сделать? Сделать колоссальные премиальные за победу от РФС? Вряд ли… Им не прикажешь, влиять на участников мы не можем».

При этом Симонян против идеи выдавать победителям национальных кубков путевки в Лигу чемпионов.

«Кубок есть кубок, а чемпион — это чемпион. Другое дело, что придать престижности Кубку, безусловно, надо. Первые стадии турнира клубы РФПЛ проводят на периферии, отправляют туда ослабленные составы и проигрывают», — добавил собеседник агентства.