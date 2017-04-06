Суета казанская. Постигнет ли Грасию участь Эмери

У Хави Грасии с Унаи Эмери много общего. Больше, чем может показаться на первый взгляд. Оба баски по происхождению, почти ровесники (год разницы), полузащитники и одноклубники в прошлом, тренеры — в настоящем. Я вам больше скажу: в трёх из пяти матчей, что Унаи отбегал в бело-синей майке «Реала Сосьедад» в Примере (футболистом он, будем откровенны, был средненьким), участвовал и Хави. Впоследствии и один, и другой «набивали руку» на «Альмерии», чтобы затем, с интервалом в несколько лет, отважиться на покорение далёкой и загадочной для среднестатистического испанца России — и в считанные месяцы подмочить профессиональную репутацию…



Кое в чём Грасия земляка превзошёл — задержался в наших краях больше, чем на полгода. Но в этом, положа руку на сердце, не столько его заслуга, сколько работодателя. Казанское начальство само по себе более терпеливо и менее подвержено влиянию разномастных советчиков, нежели спартаковское. А потом, руководящая структура в «Рубине» более сложная, нежели в «Спартаке», где хозяин — барин.

Цитата Стул под Грасией раскачивается, и чем дальше – тем сильнее.

Тем не менее стул под Грасией раскачивается, и чем дальше — тем сильнее. Турнирные достижения казанской команды пока и близко не соответствуют объёмам финансовых вливаний в неё. Игровая перестройка затягивается, результаты хромают. Концовка прошлого года согрела было лучиком надежды болельщиков, ещё не отвернувшихся от «Рубина». Футболисты с тренерами заговорили о четвёртом месте как о достижимой цели. Ранневесенний негатив перечеркнул весь осенний позитив.



Новый год «Рубин» начал немногим лучше «Томи» (четыре очка против трёх) и хуже — «Арсенала» (4−6). Ладно бы только «Зениту» уступил — так нет же. Оренбургского аутсайдера казанский интернационал отпустил восвояси с миром, в Екатеринбурге потерял все три очка, не «родив» ни гола за три часа…



Семь пунктов от зоны УЕФА — не бог весть какое отставание. Для команды, чётко видящей цель и располагающей достаточным инструментарием для её достижения. Современный, предсказуемо-скучный «Рубин» впечатления таковой, увы, не производит. Поэтому и сосредоточился на Кубке: тут до трофея дорога короче. И ровнее. До полуфинала Казань добралась, избежав столкновений с равными по классу противниками — сплошь первая-вторая лига. И трафаретные результаты — 1:0, 1:0, 1:0…



Пропащий сезон спасёт только кубок. Двумя победами — сегодня над «Уралом» и в финале над «Локомотивом» — Хави Грасия обезопасит себя от скороспелой отставки и получит ещё какое-то время на демонстрацию своих руководящих талантов и реализацию неординарных идей. В противном случае казанской верхушке будет чрезвычайно сложно устоять перед соблазном сменить тренера. Не игроков же, в самом-то деле, разгонять!



Хави, конечно, внакладе в любом случае не останется. Четырёхлетний контракт надёжно защищает его от увольнения без выходного пособия. Но если в столице Татарстана надумают произвести замену — сделают это. Даже в убыток себе. Мелочиться из-за нескольких миллионов неустойки не станут — серьёзные люди.

Цитата В стремительно нищающей футбольной – да и разве только футбольной? – России «Рубин» остаётся островком незыблемого благополучия.

В стремительно нищающей футбольной — да и разве только футбольной? — России «Рубин» остаётся островком незыблемого благополучия. Республиканский истеблишмент воспринимает футбольную команду как важный социальный проект, и его крепко расстраивают пустые трибуны красавицы-арены на берегу Казанки.



Очевидно, что клубу, в котором президентом числится мэр третьей столицы России, а председателем попечительского совета — глава одного из передовых с экономической точки зрения регионов страны, не пристало болтаться в середине таблицы. Несолидно. Заручившись поддержкой высокопоставленных покровителей и спонсоров, «Рубин» решительно взялся за изменение ситуации. Настолько решительно, что только на шестерых легионеров истратил 40 млн евро. Сколько ушло на умасливание престарелой примы Сонга или юного дарования Жемалетдинова, доподлинно не известно, но тоже наверняка немало. Вместе с расходами на Грасию и его многочисленных помощников, бонусы и зарплаты легионерам и разнообразные агентские комиссионные полуофициальную сумму летних расходов, думаю, можно смело умножать на два — вряд ли сильно промахнёмся.

Как несложно догадаться, основная финансовая нагрузка легла на плечи группы компаний ТАИФ, чья «дочка», «Нижнекамскнефтехим», является генеральным спонсором клуба. Логично, что, прежде чем дать добро на широкомасштабную закупку, ТАИФ внедрил своего человека в «Рубин», и как раз-таки для контроля денежных потоков. В феврале 2016-го Рустам Саяхов занял должность финансового директора клуба, но уже спустя год продвинулся по службе, сменив Ильгиза Фахриева в должности генерального (последний получил пост спортивного директора).



Повлекут ли за собой эти пертурбации кардинальные изменения в кадровой политике «Рубина», очередную смену вектора, человеку со стороны понять сложно. Но поведение клуба во время последнего «окна» на определённые мысли наводит. Если летом «Рубин» активно покупал, то зимой — избавлялся от «лишних» людей.

Проиграв сегодня в Екатеринбурге, Хави Грасия автоматически станет следующим кандидатом на выход. Вот и посмотрим, станет команда убиваться за своего Мистера или цинично «сольёт», как спартаковцы — Эмери.