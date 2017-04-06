Матч жизни для Грасии

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Казанский спецкор «СЭ» объясняет, почему для испанского наставника Хави Грасии наступает момент истины.

Футбол Кубок России 2016/2017 1/2 финала, 6.04.2017, 17:00 -:- Урал Рубин

ПУСТЫЕ ЛЕГИОНЕРЫ.

У «Рубина» огромные проблемы с командной «химией» — микроклимат нарушен. Старички и новички за год так и не сумели найти общий язык. Но матчи РФПЛ показывают, что хромает и «физика» — Казань откровенно не бежит. На фоне остальных команд чемпионата заметно, что самым активным в ней выглядит тренер у бровки и его переводчик.

Зато в составе сейчас очень широкая «география» (от Швейцарии до Перу) и нет никаких проблем с «математикой». Жесточайший штраф Максиму Лестьенну за выход на тренировку, мягко говоря, не в форме, обошелся бельгийцу в огромные деньги. По некоторым данным, полузащитник был оштрафован на сумму около полумиллиона евро!

Поражают воображение и суммы личных контрактов «лидеров». Алекс Сонг, по некоторым данным, получает космические 4 миллиона евро в год, а Янн М'Вила — около 3,5 миллионов. И оба явно не отрабатывают эти деньги. М`Вила, скажем, в недавнем матче с «Зенитом» просто решил не бежать за Данни в моменте со вторым голом.

Всю эту иностранную сборную солянку тянет 18-летний Ильзат Ахметов. Это многое характеризует в нынешнем «Рубине».

«КАК ФИНАЛ».

Но самое страшное/печальное/удивительное (нужное подчеркнуть), что даже при таких удручающих вводных у команды Грасии еще есть шанс спасти сезон. Сегодня Казань играет свой полуфинал Кубка в Екатеринбурге. В столице Татарстана пока не предпринимают резких кадровых решений, так как явно ждут результата этой игры. Сменить вектор прямо сейчас означает признать ошибку. В Казани не привыкли сдаваться так легко. Контракт с Грасией подписан на четыре года!

Сейчас уже даже несколько странно вспоминать, какой пышный прием организовали тренеру прошлым летом. Глаза испанца натурально лезли на лоб от удивления! Каждый житель Казани мечтал прикоснуться к тренеру, как к Юрию Гагарину. Его появление на национальном празднике «Сабантуй», где Хави бил палкой по глиняному горшку, потом презентация формы — с салютом, как на 9 мая….

Во всей этой мишуре болельщики только к 10-му туру заметили, что игроки вообще не понимают друг друга. До зимнего перерыва Казань доиграла на энтузиазме, предвосхищая превращение в испанскую электричку за время зимних сборов. Но, вернувшись в Россию, легионеры увидели снег по пояс и огород «Центрального». «Сибирь» и «Анжи» повержены вопреки логике, а с «Оренбургом», «Уралом» и «Зенитом» все было закономерно — ноль голов. Какие еще вопросы?

Игра «Рубина» серая и монотонная. Невозможно вспомнить даже моментов, когда соперник бы в панике бил по аутам, мечтая о секундной передышке. Именно это сейчас беспокоит болельщиков больше всего. «Рубин» Рената Билялетдинова на этом фоне смотрелся яркой кометой, в которой страсть била фонтаном!

Прежде Грасия не делил (или делал вид) матчи на главные и не главные, но тут другого выхода нет.

— Это важнейший матч в сезоне. Несмотря на то, что это полуфинал — мы рассматриваем эту игру как финал! — сказал Грасия перед утренней тренировкой.

Поговаривают, что испанцу еще не читали русских газет, и он не в курсе того, как сильно болельщики разочарованы его работой. Но и здесь у Грасии свое мнение.

— Когда нет результатов, критика — это нормально. Но на самом деле, самый строгий критик, самый строгий судья — это я сам.

Тренеру остается лишь передать хотя бы часть этого огня своим игрокам. Успеет ли? В позапрошлом туре команда Александра Тарханова перекрыла казанцам кислород (1:0). И когда до финала в Сочи остается всего шаг, то можно прыгнуть выше головы.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.