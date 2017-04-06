Григорий Иванов: «Урал» отдаст долг «Рубину»? Ну что за бред!
Президент «Урала» — о полуфинале Кубка России с казанской командой.
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КАКОЙ РЕЗОН НАМ ИГРАТЬ «ДОГОВОРНЯК» С ТУЛОЙ?
— Полузащитник «Рубина» М'Вила на днях заметил: «Учитывая ситуацию в чемпионате, победа в Кубке спасет нас в этом сезоне». Не боитесь, что мотивация казанцев окажется выше?
— Кубок разве нужен только «Рубину»? Почему вы не учитываете мотивацию наших ребят? У них же сейчас есть реальнейший шанс вписать свои имена в историю! Глядишь, через 50, 100 лет статистики будут вспоминать: в 2017 году «Урал» играл в финале. Это же здорово! Так что команда должным образом настроится на матч. Наш город дышит, живет футболом, болельщики придут поддержать «Урал». Никто не станет играть спустя рукава.
— Ждете такого же сумасшедшего по сюжету матча, как кубковый четвертьфинал с «Краснодаром» («Урал» уступал по ходу встречи 0:3, но сумел отыграться и взять верх над «быками» в серии пенальти. — Прим. «СЭ»)?
— Для болельщиков такие матчи, как с «Краснодаром», «Анжи» — настоящее пиршество. Голы, игра то в одни ворота, то в другие. Интрига, сюжет. Но у меня подобные игры отнимают много здоровья. Так что лучше просто постараться победить без приключений (смеется).
— В каком состоянии сейчас поле в Екатеринбурге?
— В великолепном! Вчера ездил сам смотрел, поднимали пленку. Уже густая трава. Хотя тепла у нас практически еще не было. Нашим специалистам надо памятник поставить за то, что в такую погоду готовят газон.
— Недавно «Урал» победил «Рубин» в чемпионате. Нет опасений, что в случае поражения в Кубке начнут говорить и писать, что ваша команда просто вернула долг казанцам?
— Ну что за бред! Ну хватит уже! Нонсенс!
— Вы говорили, что накануне матча у него родился ребенок.
— Да. Жена родила 8-го числа! Может быть, он не спал, может быть,
— Как сам Заболотный отнесся к этим подозрениям?
— Да он взрослый парень, сосредоточен на игре. Мы с ним разговаривали потом.
— И как он объяснил пропущенные мячи?
— Он мог по идее взять пенальти. Так? Но он мне объяснил: «Григорий Викторович, это на телекартинке поле красивое. А на самом деле от него оттолкнуться было очень сложно…» В итоге вы видели, что в том эпизоде он не прыгнул, а упал как мешок. Не смог оттолкнуться.
— То есть все дело в поле?
— В том эпизоде оно оказало влияние. Но
— Когда мы, наконец, увидим Павлюченко на поле?
— Рома готовится к матчу. Он уже мог выйти в поединке с «Анжи». Ему надо еще немного набрать кондиции. Рома — наш лидер, мы на него рассчитываем. Дай Бог, чтобы мы с ним перезаключили контракт. Думаю, минимум, на сезон он у нас еще останется.
— Уже договорились?
— С Ромой мы договоримся. Все нормально будет. Он лидер коллектива, настоящий мастер на поле. Это же видно невооруженным взглядом. Все может решить одним касанием. Мы очень довольны Павлюченко.
— В «Рубине» до конца сезона находится еще один бронзовый призер Euro-2008 Билялетдинов. Нет желания летом пригласить его в «Урал»?
— Лично с ним не знаком. Надо спросить наших тренеров, видят ли они его в команде.
ДЗЮБУ ПОЛИВАЛИ ГРЯЗЬЮ, ВОТ ОН И НЕ ВЫДЕРЖАЛ
— Сейчас на острие атаки «Урала» играет Ильин. В недавнем интервью он сказал, что в нападении готов заменить любого футболиста сборной России. Не слишком ли смелое заявление?
— Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. У Вовы хорошие амбиции. Он не намерен быть лидером команды второй лиги, а настроен на сборную! Дай Бог, чтобы его туда пригласили. Рано или поздно, на мой взгляд, получит вызов в национальную команду. Хотя, безусловно, последнее слово за главным тренером. Радует, что Вова туда стремится. А то есть игроки, которые живут по принципу: «Да ну ее, эту сборную, нам туда не надо». Но это не про нашего Владимира.
— Глядишь, сделаете из него второго Смолова?
— Да мы на самом деле много кого у себя воспитали. Только потом говорят, что эти ребята к «Уралу» особого отношения не имеют. У нас и Славка Подберезкин заиграл. Я уж про Шатова молчу.
— Слова нападающего «Зенита» и сборной России Дзюбы вызвали широкий резонанс: «У нас болельщики с с огромным пузом и кривыми ногами любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна». Как вы восприняли этот монолог?
— Неоднозначно. Может быть, Артем высказался резковато. Мы
— То есть понимаете его раздражение?
— Я знаю Артема. Он всегда очень серьезно относится к тренировкам, игре. Он никогда не халявит, в любой команде пашет. Везде старается быть бандюганом в хорошем смысле этого слова, всегда и везде старается забивать. В «Спартаке», в «Томи», в «Ростове», сейчас в «Зените», в сборной.
Зачем его поливать грязью? Это наш футболист, других у нас нет! У нас в стране иногда людям позволено говорить очень многое — про все и про всех. Но ведь футболисты потом это читают, им обидно.
Многие не видят, что у игроков все ноги
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