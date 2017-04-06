Григорий Иванов: «Урал» отдаст долг «Рубину»? Ну что за бред!

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КАКОЙ РЕЗОН НАМ ИГРАТЬ «ДОГОВОРНЯК» С ТУЛОЙ?

— Полузащитник «Рубина» М'Вила на днях заметил: «Учитывая ситуацию в чемпионате, победа в Кубке спасет нас в этом сезоне». Не боитесь, что мотивация казанцев окажется выше?

— Кубок разве нужен только «Рубину»? Почему вы не учитываете мотивацию наших ребят? У них же сейчас есть реальнейший шанс вписать свои имена в историю! Глядишь, через 50, 100 лет статистики будут вспоминать: в 2017 году «Урал» играл в финале. Это же здорово! Так что команда должным образом настроится на матч. Наш город дышит, живет футболом, болельщики придут поддержать «Урал». Никто не станет играть спустя рукава.

— Ждете такого же сумасшедшего по сюжету матча, как кубковый четвертьфинал с «Краснодаром» («Урал» уступал по ходу встречи 0:3, но сумел отыграться и взять верх над «быками» в серии пенальти. — Прим. «СЭ»)?

— Для болельщиков такие матчи, как с «Краснодаром», «Анжи» — настоящее пиршество. Голы, игра то в одни ворота, то в другие. Интрига, сюжет. Но у меня подобные игры отнимают много здоровья. Так что лучше просто постараться победить без приключений (смеется).

— В каком состоянии сейчас поле в Екатеринбурге?

— В великолепном! Вчера ездил сам смотрел, поднимали пленку. Уже густая трава. Хотя тепла у нас практически еще не было. Нашим специалистам надо памятник поставить за то, что в такую погоду готовят газон.

— Недавно «Урал» победил «Рубин» в чемпионате. Нет опасений, что в случае поражения в Кубке начнут говорить и писать, что ваша команда просто вернула долг казанцам?

— Ну что за бред! Ну хватит уже! Нонсенс! Кто-то уже писал про странный наш матч в Туле… Но я же верю своим ребятам, очень много времени провожу с командой, вникаю во все дела. Ну какой резон нам было играть договорной матч с «Арсеналом»? Ну какой? Мы что — ненормальные? Сами готовы вылететь в ФНЛ? А некоторые начинают обвинять Колю Заболотного в пропущенных мячах.

— Вы говорили, что накануне матча у него родился ребенок.

— Да. Жена родила 8-го числа! Может быть, он не спал, может быть, что-то еще. В любом случае, игра не сложилась. Да, провели неважный матч, здесь я согласен. Но чтобы там кто-то с кем-то договорился… Я в это не верю.

— Как сам Заболотный отнесся к этим подозрениям?

— Да он взрослый парень, сосредоточен на игре. Мы с ним разговаривали потом.

— И как он объяснил пропущенные мячи?

— Он мог по идее взять пенальти. Так? Но он мне объяснил: «Григорий Викторович, это на телекартинке поле красивое. А на самом деле от него оттолкнуться было очень сложно…» В итоге вы видели, что в том эпизоде он не прыгнул, а упал как мешок. Не смог оттолкнуться.

— То есть все дело в поле?

— В том эпизоде оно оказало влияние. Но болельщикам-то это не объяснишь! А потом мы должны перед кем-то оправдываться? Надоело!

— Когда мы, наконец, увидим Павлюченко на поле?

— Рома готовится к матчу. Он уже мог выйти в поединке с «Анжи». Ему надо еще немного набрать кондиции. Рома — наш лидер, мы на него рассчитываем. Дай Бог, чтобы мы с ним перезаключили контракт. Думаю, минимум, на сезон он у нас еще останется.

— Уже договорились?

— С Ромой мы договоримся. Все нормально будет. Он лидер коллектива, настоящий мастер на поле. Это же видно невооруженным взглядом. Все может решить одним касанием. Мы очень довольны Павлюченко.

— В «Рубине» до конца сезона находится еще один бронзовый призер Euro-2008 Билялетдинов. Нет желания летом пригласить его в «Урал»?

— Лично с ним не знаком. Надо спросить наших тренеров, видят ли они его в команде.

ДЗЮБУ ПОЛИВАЛИ ГРЯЗЬЮ, ВОТ ОН И НЕ ВЫДЕРЖАЛ

— Сейчас на острие атаки «Урала» играет Ильин. В недавнем интервью он сказал, что в нападении готов заменить любого футболиста сборной России. Не слишком ли смелое заявление?

— Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. У Вовы хорошие амбиции. Он не намерен быть лидером команды второй лиги, а настроен на сборную! Дай Бог, чтобы его туда пригласили. Рано или поздно, на мой взгляд, получит вызов в национальную команду. Хотя, безусловно, последнее слово за главным тренером. Радует, что Вова туда стремится. А то есть игроки, которые живут по принципу: «Да ну ее, эту сборную, нам туда не надо». Но это не про нашего Владимира.

— Глядишь, сделаете из него второго Смолова?

— Да мы на самом деле много кого у себя воспитали. Только потом говорят, что эти ребята к «Уралу» особого отношения не имеют. У нас и Славка Подберезкин заиграл. Я уж про Шатова молчу.

— Слова нападающего «Зенита» и сборной России Дзюбы вызвали широкий резонанс: «У нас болельщики с с огромным пузом и кривыми ногами любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна». Как вы восприняли этот монолог?

— Неоднозначно. Может быть, Артем высказался резковато. Мы все-таки играем для болельщиков. Но нужно и его понять. На него порой столько грязи льется… А у Дзюбы все это копилось, копилось, и вот таким образом вылилось наружу, прорвало. Ну сколько можно такое слушать?

— То есть понимаете его раздражение?

— Я знаю Артема. Он всегда очень серьезно относится к тренировкам, игре. Он никогда не халявит, в любой команде пашет. Везде старается быть бандюганом в хорошем смысле этого слова, всегда и везде старается забивать. В «Спартаке», в «Томи», в «Ростове», сейчас в «Зените», в сборной.

Зачем его поливать грязью? Это наш футболист, других у нас нет! У нас в стране иногда людям позволено говорить очень многое — про все и про всех. Но ведь футболисты потом это читают, им обидно.