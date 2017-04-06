«Урал» и «Рубин» определят второго финалиста розыгрыша Кубка России по футболу

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Уральцы и волжане занимают соответственно 11-е и 10-е места в таблице чемпионата России. «Рубин» набрал на четыре очка больше соперника, сохраняя шансы на четвертое место в таблице и путевку в Лигу Европы. Однако с большой долей вероятности казанскому клубу спасти сезон можно будет, лишь завоевав Кубок России.

Прошлым летом в Казани потратили немалые средства на целую группу новичков, в том числе и из сильнейших европейских чемпионатов, а также приглашение главного тренера, испанца Хави Грасии. Но прошло две трети дистанции чемпионата страны, а «Рубин» не может наладить игру. В последнем матче казанцы на своем поле уступили «Зениту» со счетом 0:2.

«Рубин» выиграл все три кубковых встречи сезона с одинаковым счетом 1:0, но на предыдущих стадиях команда играла лишь с командами низших дивизионов — «Читой», хабаровским СКА и «Сибирью» из Новосибирска.

«Рубин» дважды играл в кубковых финалах. В 2012 году клуб победил «Динамо» со счетом 1:0. Финал пятилетней давности прошел в Екатеринбурге, на Центральном стадионе, который сейчас закрыт на реконструкцию к чемпионату мира. В 2009 году «Рубин» проиграл в кубковом финале в Химках ЦСКА (0:1).

Бомбардир вместо Павлюченко

18 марта «Рубин» сыграл в Екатеринбурге с «Уралом» в матче чемпионата России, проиграв со счетом 0:1. Гости так и не смогли ответить на гол, забитый уральцем Владимиром Ильиным на 11-й минуте. Пришедший зимой из «Кубани» в ранге новичка премьер-лиги, Ильин стал настоящим лидером атак «Урала», забив также в последнем матче чемпионата с «Анжи» (3:2). Кроме того, Ильин отличился в четвертьфинале Кубка России против «Краснодара», где в последний день февраля «Урал» одержал победу в серии пенальти, хотя в стартовые 33 минуты пропустил три мяча.

Результативная игра Ильина заставила уральских болельщиков забыть о травме Романа Павлюченко — 35-летний форвард пропустил все весенние матчи команды, однако может выйти на поле во встрече с «Рубином».

Для «Урала» нынешний полуфинал второй по счету, в 2008 году команда уступила «Амкару» со счетом 0:1. Если казанцы зимой не усилили ни состав, ни игру, то руководимый Александром Тархановым «Урал» приобрел целую группу игроков, выступающих в основном составе. Благодаря новичкам уральцы смогли одержать весной три победы в четырех матчах, покинув зону вылета.

Помимо Ильина, следует отметить румынского полузащитника Эрика Бикфалви, который дважды забил в четвертьфинальном матче с «Краснодаром», а также принес победу в чемпионате над «Амкаром» (1:0). Вернувшийся в команду армянский форвард Эдгар Манучарян забил победный гол в ворота «Анжи».

Футбол Кубок России 2016/2017 1/2 финала, 6.04.2017, 17:00 -:- Урал Рубин

Матч «Урал» — «Рубин» пройдет на «СКБ-Банк Арене» Екатеринбурга, начало — 17:00 мск. Главный арбитр — Алексей Еськов из Москвы, дисквалифицирован защитник хозяев Александр Данцев. В случае ничейного результата в основные 90 минут будут добавлены два дополнительных тайма по 15 минут, если же и они не принесут победы одной из команд, назначается серия пенальти.

В среду в первом полуфинальном матче Кубка России «Локомотив» обыграл «Уфу» (1:0). Финальная встреча запланирована на 2 мая в Сочи.