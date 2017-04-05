Иван Обляков: Уступили «Локо», но постараемся обыграть «Спартак»

— В этом встрече с «Локомотивом» была совсем другая игра по сравнению с матчем РФПЛ несколькими днями ранее. В первом тайме пропустили гол, это здорово нас надломило, поэтому во второй половине старались давить. Но забить, к сожалению, не получилось.
— О каких действиях в атаке просил в перерыве Семак?
— Просил забить гол, открываться за спинами защитников, делать больше передач.
— Почему все-таки не удалось забить?
— Да какое-то невезение. Моменты были хорошие, а реализовать их не получилось. Не знаю, почему.
— В чем номинальное отличие предыдущей игры с «Локомотивом» и этой?
— В этом матче, точнее в его начале мы были сильнее и лучше. Мы здорово начали встречу, контролировали начало игры, создали много моментов.
— Этот результат выбьет команду из игрового ритма перед матчей со «Спартаком»?
— Честно говоря, не знаю. Но мы постараемся выиграть.
— А возможно выиграть у нынешнего «Спартака»?
— Возможно все. Отдельно взятый матч можно выиграть у любого соперника.
— Полуфинал Кубка России — стимул для «Уфы»?
— Конечно! Хотелось выйти в финал, выиграть кубок, но не получилось. Будем надеяться, что в следующем сезоне нам это точно удастся.
— Будете пробиваться в еврокубки через чемпионат?
— Наше дело не смотреть в таблицу, а играть и одерживать победы. Любой футболист хочет выступать в еврокубках, и мы будем делать все, чтобы эти планы реализовать.