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5 апреля 2017, 23:05 | Футбол: Кубок России | Советский спорт

Иван Обляков: Уступили «Локо», но постараемся обыграть «Спартак»

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков поделился впечатлениями после полуфинального матча Кубка России против «Локомотива» (0:1).

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— В этом встрече с «Локомотивом» была совсем другая игра по сравнению с матчем РФПЛ несколькими днями ранее. В первом тайме пропустили гол, это здорово нас надломило, поэтому во второй половине старались давить. Но забить, к сожалению, не получилось.

— О каких действиях в атаке просил в перерыве Семак?
— Просил забить гол, открываться за спинами защитников, делать больше передач.

— Почему все-таки не удалось забить?
— Да какое-то невезение. Моменты были хорошие, а реализовать их не получилось. Не знаю, почему.

— В чем номинальное отличие предыдущей игры с «Локомотивом» и этой?
— В этом матче, точнее в его начале мы были сильнее и лучше. Мы здорово начали встречу, контролировали начало игры, создали много моментов.

— Этот результат выбьет команду из игрового ритма перед матчей со «Спартаком»?
— Честно говоря, не знаю. Но мы постараемся выиграть.

— А возможно выиграть у нынешнего «Спартака»?
— Возможно все. Отдельно взятый матч можно выиграть у любого соперника.

— Полуфинал Кубка России — стимул для «Уфы»?
— Конечно! Хотелось выйти в финал, выиграть кубок, но не получилось. Будем надеяться, что в следующем сезоне нам это точно удастся.

— Будете пробиваться в еврокубки через чемпионат?
— Наше дело не смотреть в таблицу, а играть и одерживать победы. Любой футболист хочет выступать в еврокубках, и мы будем делать все, чтобы эти планы реализовать.

5.04.2017 19:30 Плей-офф: 1/2 финала Локомотив
Локомотив М 1:0 Уфа
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Сергей Семак
Голы
44′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
90+2′ Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
57′ Тимофей Маргасов 3
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов 27
76′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
46′ Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
71′ Арикленес да Силва Ари 90
Маркес Битанкур Майкон 7
31 Александр Беленов
5 Боян Йокич 88′
3 Павел Аликин (к) 53′
4 Алексей Никитин
9 Ондржей Ванек 48′
19 Иван Пауревич 90+2′
93 Кэтэлин Карп
21 Кехинде Фатаи
39 Дмитрий Стоцкий 83′ 51′
57 Вячеслав Кротов
17 Дмитрий Живоглядов 87′
45 Александр Пуцко
7 Дмитрий Сысуев 61′
98 Иван Обляков
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 5
5 Угловые 6
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Кубка России

Семин: Чорлука может сыграть в матче чемпионата России с «Ростовом»

Семин: Чорлука может сыграть в матче чемпионата России с «Ростовом»

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука может сыграть в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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