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5 апреля 2017, 22:26 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Семин: Чорлука может сыграть в матче чемпионата России с «Ростовом»

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука может сыграть в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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Чорлука получил травму во время матча 20-го тура чемпионата России против московского «Спартака» (1:1, 18 марта). Встреча с «Ростовом» пройдет в воскресенье в Москве.

«Вполне возможно, что в следующем матче сыграет Чорлука», — сказал Семин.

В среду «Локомотив» на своем поле обыграл «Уфу» в матче ½ финала Кубка России со счетом 1:0 и вышел в финал турнира.

«(Тарас) Михалик молодец, боец, на его месте не каждый остался бы на футбольном поле, но он проявил болевое терпение, а в конце в одном эпизоде даже выручил. Завтра врачи определят, что с (Владиславом) Игнатьевым, но его замена, конечно, нам осложнила игру», — отметил тренер.

В финале Кубка России, который пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, «Локомотив» сыграет с победителем матча «Урал» — «Рубин», который состоится в четверг в Екатеринбурге.

5.04.2017 19:30 Плей-офф: 1/2 финала Локомотив
Локомотив М 1:0 Уфа
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Сергей Семак
Голы
44′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
90+2′ Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
57′ Тимофей Маргасов 3
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов 27
76′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
46′ Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
71′ Арикленес да Силва Ари 90
Маркес Битанкур Майкон 7
31 Александр Беленов
5 Боян Йокич 88′
3 Павел Аликин (к) 53′
4 Алексей Никитин
9 Ондржей Ванек 48′
19 Иван Пауревич 90+2′
93 Кэтэлин Карп
21 Кехинде Фатаи
39 Дмитрий Стоцкий 83′ 51′
57 Вячеслав Кротов
17 Дмитрий Живоглядов 87′
45 Александр Пуцко
7 Дмитрий Сысуев 61′
98 Иван Обляков
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 5
5 Угловые 6
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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