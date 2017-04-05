Семин: Чорлука может сыграть в матче чемпионата России с «Ростовом»
МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука может сыграть в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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Чорлука получил травму во время матча 20-го тура чемпионата России против московского «Спартака» (1:1, 18 марта). Встреча с «Ростовом» пройдет в воскресенье в Москве.
«Вполне возможно, что в следующем матче сыграет Чорлука», — сказал Семин.
В среду «Локомотив» на своем поле обыграл «Уфу» в матче ½ финала Кубка России со счетом 1:0 и вышел в финал турнира.
«(Тарас) Михалик молодец, боец, на его месте не каждый остался бы на футбольном поле, но он проявил болевое терпение, а в конце в одном эпизоде даже выручил. Завтра врачи определят, что с (Владиславом) Игнатьевым, но его замена, конечно, нам осложнила игру», — отметил тренер.
В финале Кубка России, который пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, «Локомотив» сыграет с победителем матча «Урал» — «Рубин», который состоится в четверг в Екатеринбурге.