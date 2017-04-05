Семак: «Уфа» должна реализовывать свои моменты, она не может играть, как «Барселона»

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В среду «Уфа» в Москве проиграла «Локомотиву» в матче ½ финала Кубка России со счетом 0:1 и не смогла выйти в финал турнира.

«Мне понравилось качество в первом тайме, были моменты, но надо забивать. Качество было неплохое, но результат не может нас устроить. У наших ворот особых моментов не было, начало матча удачное, надо реализовывать, мы не “Барселона”, чтобы создавать по 20 моментов. Ничего не скрывали в игре чемпионата России, нам нужны оба турнира», — сказал Семак.

«Хорошо выходили из обороны, комбинировали, но нужно забивать. Мы не уступали во владении мячом, хорошо строили атаки, но не хватило на завершающей стадии», — добавил тренер.

В финале Кубка России, который пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, «Локомотив» сыграет с победителем матча «Урал» — «Рубин», который состоится 6 апреля в Екатеринбурге.