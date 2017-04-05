Семин: «Локомотиву» было сложно добиться результата в обоих матчах с «Уфой»
МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольному клубу «Локомотив» было сложно добиться результата в матчах чемпионата России и Кубка страны против «Уфы». Об этом на
пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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В среду «Локомотив» на своем поле обыграл «Уфу» в матче ½ финала Кубка России со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. Ранее в игре 21-го тура чемпионата России «Локомотив» так же со счетом 1:0 обыграл уфимцев, но на выезде.
«Нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале. Сложные два матча были — в чемпионате и Кубке — они были равные. Хорошо, что было единство, борьба за результат, которого мы добились в обеих играх, хотя у такой “Уфы” это сделать сложно, она в хорошем состоянии. Я очень доволен результатом и игроками», — сказал Семин.
«Ударов было больше, моментов тоже, но игра была равная, достаточно много атаковал соперник, и мы не позволяли наносить ему удары. Планировали, что Ари и (Джефферсон) Фарфан найдут взаимодействие, но
Также он отметил дебют Тимофея Маргасова. «Маргасов сыграл достаточно неплохо, но он может лучше. Что касается (Соломона) Кверквелии, грузины у нас всегда хорошо играют, они всегда побеждают», — отметил Семин.
В финале Кубка России, который пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, «Локомотив» сыграет с победителем матча «Урал» — «Рубин», который состоится в четверг в Екатеринбурге.
|5.04.2017 19:30
|Плей-офф: 1/2 финала
|Локомотив
|Локомотив М
|1:0
|Уфа
|Первый тайм: 1:0
|Юрий Семин
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|6
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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