Семин: «Локомотиву» было сложно добиться результата в обоих матчах с «Уфой»

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В среду «Локомотив» на своем поле обыграл «Уфу» в матче ½ финала Кубка России со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. Ранее в игре 21-го тура чемпионата России «Локомотив» так же со счетом 1:0 обыграл уфимцев, но на выезде.

«Нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале. Сложные два матча были — в чемпионате и Кубке — они были равные. Хорошо, что было единство, борьба за результат, которого мы добились в обеих играх, хотя у такой “Уфы” это сделать сложно, она в хорошем состоянии. Я очень доволен результатом и игроками», — сказал Семин.

«Ударов было больше, моментов тоже, но игра была равная, достаточно много атаковал соперник, и мы не позволяли наносить ему удары. Планировали, что Ари и (Джефферсон) Фарфан найдут взаимодействие, но что-то не получилось. Надо внимательнее посмотреть, мы не имели в средней линии преимущества», — добавил тренер.

Также он отметил дебют Тимофея Маргасова. «Маргасов сыграл достаточно неплохо, но он может лучше. Что касается (Соломона) Кверквелии, грузины у нас всегда хорошо играют, они всегда побеждают», — отметил Семин.

В финале Кубка России, который пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, «Локомотив» сыграет с победителем матча «Урал» — «Рубин», который состоится в четверг в Екатеринбурге.