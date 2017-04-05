Фернандеш перевел стрелки для «Локомотива» в Сочи

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Не далее, чем в прошлую субботу, «Локомотив» первым в 2017 году вскрыл уфимский сейф и благодаря этому нанес клубу из Башкирии первое поражение в официальном матче при главном тренере Сергее Семаке.

В роли взломщика выступил перуанский дебютант Фарфан, успешно заменивший дисквалифицированного Ари, который, заполнив перед закрытием трансферного окна вакансию в атаке, успел забить за железнодорожников три гола. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Даже сразу два алтына.

ФАРФАН ИЛИ АРИ?

Как долго Ари и Фарфан продержатся на взятой высоте — вопрос будущего. В канун же полуфинала было любопытно, кому из них отдаст предпочтение Юрий Семин. Ответ получился в стиле Винни Пуха, решавшего альтернативу «меда или сгущенного молока?»: «И того, и другого. И можно без хлеба».

Как следствие, глубже располагался Миранчук. А Тарасова и вовсе не оказалось в стартовом составе. Другое изменение по сравнению с субботним матчем — вместо Янбаева на левый фланг вышел Маргасов, для которого, таким образом, состоялся дебют в составе красно-зеленых. В. Денисов, восстанавливающийся после травмы, был включен в резерв. Как выяснилось впоследствии, не зря — в конце матча он заменил травмировавшегося Игнатьева. Чорлука и в списке запасных не числился.

У гостей корректив было несколько больше. Отсутствовали полузащитник Засеев, заработавший предупреждения в двух предыдущих кубковых матчах своей команды, Сухов и Пуцко. Добавились капитан команды Аликин, в субботу отбывавший дисквалификацию, а также Ванек и словенский новичок зимы Йокич, до сих пор выходивший только на замену. Получивший травму почти месяц назад в матче с «Крыльями Советов» Игбун прилетел в Москву, но не попал даже в запас.

КОГДА ПЕРВЫЙ ГОЛ ПОЧТИ СИНОНИМ ПОБЕДЫ

В этом сезоне главное для соперников «Уфы» — открыть счет. Удивительно, но, согласно статистике, это гарантия успеха! В чемпионате она действовала безотказно. Пусть во встречах с «Тереком» и «Рубином» уфимцы сравнивали результат (у казанцев отыграли даже два мяча), они все равно терпели поражения (1:3 и 2:3 соответственно). Только белгородский «Энергомаш» в 1/16 финала Кубка не воспользовался преимуществом первого гола, потерпев после ничейного исхода 1:1 неудачу в серии 11-метровых. Так это вторая лига, на которую правило может и не распространяться.

Напротив, если счет открывает «Уфа», соперникам, почти наверняка, не миновать беды. Один «Амкар» в начале октября уполз (1:1). Причем, благодаря автоголу Стоцкого. Еще в 11 случаях, включая два кубковых, башкирская команда добычу не упустила. Хотя насчет Кубка требуется примечание: в 1/8 финала «Терек» уступил лишь по пенальти.

Понятно, что преимущество первого гола действует везде и в России даже больше, чем в иных местах, но в случае «Уфы» оно возведено в абсолют. Столько совпадений, что трудно не увидеть закономерности. Расшифровка же в том, что «Уфа» умеет держать удар и хорошо освоила контратаки, а в рутинном наступлении малоэффективна.

КАТАЛИЗАТОР ИГНАТЬЕВ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО УФИМСКОЙ ТЕОРЕМЫ

Словно желая опровергнуть этот вывод, башкирский клуб начал игру очень решительно. Уже спустя полминуты после стартового свистка Гильерме парировал трудный удар от линии штрафной площади Сысуева, а потом и добивание Фатаи, который, правда, находился в офсайде. Бразильско-российский вратарь, обращаясь к своим защитникам, развел руками.

Четырьмя днями ранее «Уфа» тоже поначалу владела инициативой. Или ее видимостью, потому что от перекатывания мяча на своей половине не было никакого толка. На этот раз команда Сергея Семака вела игру в чужой части поля, наседая на ворота «Локомотива» добрых полтайма. Закралось подозрение, что в однозначно атакующем составе москвичей не хватало бойцов в середине.

После розыгрыша углового и скидки Йокича мяч прилетел к неприкрытому на линии вратарской Никитину, но защитника «Уфы», который потерял мгновения при обработке грудью, успел накрыть Игнатьев.

Действовавший на правой бровке Игнатьев вновь отличался похвальной активностью, во многом благодаря которой хозяева ближе к перерыву оживились. Это его усилиями железнодорожникам удалось, наконец, создать острый момент, когда миновало уже более получаса игры. После навеса с фланга Ари в падении головой нанес удар, с которым, однако, спокойно и уверенно справился Беленов.

А вот против диагонального удара с 20 метров Мануэла Фернандеша, получившего передачу от Миранчука, вратарь был бессилен. Португалец, в середине тайма отметившийся сначала «обрезом», а потом организацией перспективного выпада «три в три», забил ценный первый гол. Оставалось доказать теорему «Уфы».

Семин решил сделать игру своей команды более сбалансированной и на второй тайм выпустил Тарасова вместо Фарфана. Кроме того, «Локомотив» устроил в начале второй половины прессинг. «Уфе» надлежало атаковать, а тем временем за пять минут ее футболисты наиграли на три «горчичника».

Ничего экстраординарного у ворот Гильерме не происходило. Максимум угловые, во время которых доминировал Кверквелия. Зато москвичи имели возможности закрепить преимущество в контратаках. То И. Денисов, вдруг рванувший по флангу, набросил мяч на макушку Ари, то Миранчук ушел от всех, как колобок, но пробил сначала в бросившегося под удар Йокича, а потом в Живоглядова.

До выполнения поставленной еще осенью задача — завоевания Кубка России и путевки в Лигу Европы — «Локомотиву» остался один шаг.

Александр ПРОСВЕТОВ

из Черкизова.