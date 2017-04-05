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5 апреля 2017, 21:25 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел в финал Кубка России

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» победил «Уфу» со счетом 1:0 в полуфинальном матче Кубка России и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив».

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Мяч на 44-й минуте забил Мануэл Фернандеш.

В финале «Локомотив» сыграет с победителем второго полуфинального матча, в котором 6 апреля в Екатеринбурге сыграют местный «Урал» и казанский «Рубин». Финальная встреча пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Победа в Кубке России позволит его обладателю в следующем сезоне выступить в групповой стадии Лиги Европы.

В сезоне-2014/15 «Локомотив» под руководством Игоря Черевченко завоевал свой шестой Кубок России. Всего же в кубковых финалах «Локомотив» сыграет в восьмой раз, по этому показателю железнодорожники уступают лишь ЦСКА (11 финалов и семь титулов). «Уфа» дальше кубкового четвертьфинала ранее не пробивалась, а в 2014 году остановилась на стадии 1/8 финала, проиграв со счетом 0:1 «Локомотиву».

5.04.2017 19:30 Плей-офф: 1/2 финала Локомотив
Локомотив М 1:0 Уфа
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Сергей Семак
Голы
44′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
90+2′ Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
57′ Тимофей Маргасов 3
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов 27
76′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
46′ Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
71′ Арикленес да Силва Ари 90
Маркес Битанкур Майкон 7
31 Александр Беленов
5 Боян Йокич 88′
3 Павел Аликин (к) 53′
4 Алексей Никитин
9 Ондржей Ванек 48′
19 Иван Пауревич 90+2′
93 Кэтэлин Карп
21 Кехинде Фатаи
39 Дмитрий Стоцкий 83′ 51′
57 Вячеслав Кротов
17 Дмитрий Живоглядов 87′
45 Александр Пуцко
7 Дмитрий Сысуев 61′
98 Иван Обляков
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 5
5 Угловые 6
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
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