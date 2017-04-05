«Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел в финал Кубка России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мяч на 44-й минуте забил Мануэл Фернандеш.

В финале «Локомотив» сыграет с победителем второго полуфинального матча, в котором 6 апреля в Екатеринбурге сыграют местный «Урал» и казанский «Рубин». Финальная встреча пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт». Победа в Кубке России позволит его обладателю в следующем сезоне выступить в групповой стадии Лиги Европы.

В сезоне-2014/15 «Локомотив» под руководством Игоря Черевченко завоевал свой шестой Кубок России. Всего же в кубковых финалах «Локомотив» сыграет в восьмой раз, по этому показателю железнодорожники уступают лишь ЦСКА (11 финалов и семь титулов). «Уфа» дальше кубкового четвертьфинала ранее не пробивалась, а в 2014 году остановилась на стадии 1/8 финала, проиграв со счетом 0:1 «Локомотиву».