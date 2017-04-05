«Локомотив» — «Уфа»: Ари, Фарфан и Маргасов появятся на поле с первых минут
«Локомотив» определился со стартовым составом на полуфинальный матч Кубка России с «Уфой».
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С первых минут у «железнодорожников» на поле появятся нападающий Ари, полузащитник Джефферсон Фарфан и защитник Тимофей Маргасов.
«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Маргасов, Игнатьев, И. Денисов, Фарфан, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.
Начало — в 19:30 мск.
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