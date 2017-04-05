Побеждавшие в этом турнире «Локомотив» и «Рубин» встретятся с «Уфой» и «Уралом» соответственно. Клуб из столицы Башкирии и екатеринбуржцы имеют неплохие шансы, чтобы выиграть первый российский трофей в истории. Обозреватель «Советского спорта» вспоминает, для каких клубов Кубок России стал единственной большой победой в новейшее время.

«Торпедо» Москва

Первый розыгрыш Кубка России стартовал в 1992 году, а финал был сыгран 13 июня 1993. В решающей игре встретились два московских клуба — «Торпедо» и ЦСКА. Именно автозаводцы подняли над головой трофей, одолев армейцев в серии пенальти. На пути к финалу торпедовцы обыграли своих коллег из города Волжский, а затем в полуфинале «Дружбу» из Майкопа.

В те годы сложно было представить, что московский клуб, давший миру таких мастеров мяча, как Иванов и Воронин, трехкратный чемпион СССР и шестикратный обладатель Кубка СССР годами будет прозябать в низших лигах. Игорь Чугайнов, Сергей Шустиков, Николай Савичев и другие игроки в черно-белых футболках принесли «Торпедо» единственный большой трофей в российской истории. Был отрезок в конце 90-х — начале 00-х, когда клуб с Восточной улицы снова начал радовать болельщиков, показывая достойный футбол. В 2001 году торпедовцы долго лидировали в чемпионате, но в итоге заняли только третье месте. Сейчас команда снова начинает подъем с низов профессионального футбола. И кто знает, возможно, нынешний капитан черно-белых Сергей Шустиков младший когда-нибудь поднимет над головой кубок, как это сделал его отец на заре российского футбола.

«Динамо» Москва

Для еще одного легендарного футбольного клуба победа в Кубке России стала единственной в российской действительности. На тот момент команда, руководимая Константином Бесковым, была довольно грозной силой в нашем футболе. Третье место в 1992 и 1993 годах, второе место в 1994. Это достижение до сих пор является наивысшем в чемпионатах России для «Динамо». Победа в кубке страны стала логичным исходом роста команды. В четвертьфинале и полуфинале были обыграны московские «Локомотив» и «Спартак». В финале динамовцев ждал «Ротор» Виктора Прокопенко. Снова, как и в первом розыгрыше трофея, победитель был определен в серии пенальти.

После этого столичная команда еще дважды доходила до решающего матча Кубка России, но оба раза терпела поражения. В чемпионатах страны динамовцы побеждали еще во времена СССР, в 1976 году. В 2016 году «Динамо» впервые за всю историю вылетело из высшего эшелона отечественного футбола, и сейчас клуб решает задачи по возвращению в РФПЛ. Получается весьма неплохо, бело-голубые лидируют, и должны вернуться в элиту российского футбола. С учетом тех проблем, которые есть в руководстве «Динамо» сложно представить, что в ближайшее время клуб завоюет второй значимый трофей.

«Терек» Грозный

Первым неожиданным обладателем Кубка России стал клуб из Грозного. На тот момент «Терек» был представителем Первого дивизиона — для российского футбола это уникальное достижение. Тот розыгрыш подарил нам много сюрпризов. В полуфиналах встречались «Терек» — «Шинник» и «Крылья Советов» — «Торпедо-Металлург». Интересно, да? Фаворитом финала был клуб из Самары, который в этом же году стал бронзовым призером чемпионата России. Но грозненцы обладали тогда командой, которая рвалась в элитный дивизион. Булатов, Хомуха, Липко, Федьков, Терёхин — эти люди многое повидали в футболе. В итоге «Крылья Советов» не реализовали свое преимущество, а лучший бомбардир «Терека» Андрей Федьков на 92-й минуте матча подарил праздник всей республике.

Больше «Терек» никогда не приближался к победам в кубке или чемпионате страны. Клуб из Грозного обосновался в Премьер-Лиге и является крепким середняком. Каждый сезон грозненцы чередуют успешные отрезки с провальными, и постоянно останавливаются в нескольких шагах от еврокубковой зоны.

«Ростов» Ростов-на-Дону

Последним на данный момент клубом, для которого победа в Кубке России является единственной в новейшей истории является «Ростов». Клуб с берегов Дона ранее играл в финале, в 2003 году, но тогда трофей достался «Спартаку». А вот решающая игра в 2014 году осталась уже за желто-синими. Дончанам повезло с сеткой кубка, им на пути попались «Алания», «Ротор» и «Луч-Энергия». В тоже время их соперник по финалу «Краснодар» приложил большие усилия, чтобы дойти до решающей встречи. Один полуфинальный матч с ЦСКА чего только стоит. Именно кубанская команда в итоге считалась главным претендентом на трофей. Но победу праздновал «Ростов». И снова, как это часто случалось в финалах — в серии пенальти.