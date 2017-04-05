Игнатьев: «Рубину» нужно реабилитироваться перед болельщиками в матче КР с «Уралом»

Полуфинальный матч Кубка России между «Рубином» и «Уралом» пройдет в четверг в Екатеринбурге. В матче 21-го тура чемпионата России футболисты казанского клуба дома потерпели поражение от санкт-петербургского «Зенита» (0:2).

«Я думаю, что в полуфинальном матче, который пройдет в четверг, преимущество все-таки у “Рубина” есть. Особенно после поражения от “Зенита” — и руководителям, и футболистам нужно реабилитироваться перед болельщиками, ведь будет спрос. Кубковая игра — это замечательная возможность», — сказал Игнатьев по телефону.