Игнатьев: «Рубину» нужно реабилитироваться перед болельщиками в матче КР с «Уралом»
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футболистам казанского «Рубина» нужно реабилитироваться перед болельщиками в матче полуфинала Кубка России с екатеринбургским «Уралом», заявил агентству «Р-Спорт» известный тренер Борис Игнатьев.
Полуфинальный матч Кубка России между «Рубином» и «Уралом» пройдет в четверг в Екатеринбурге. В матче 21-го тура чемпионата России футболисты казанского клуба дома потерпели поражение от
«Я думаю, что в полуфинальном матче, который пройдет в четверг, преимущество
«Тем не менее, кубковые баталии всегда носят несколько иной психологический подтекст. Если в играх чемпионата ясно, что команды из лидирующей группы всегда являются фаворитами в матчах с командами из нижней части таблицы, то в кубковых баталиях все
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