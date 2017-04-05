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5 апреля 2017, 13:04 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Игнатьев: «Рубину» нужно реабилитироваться перед болельщиками в матче КР с «Уралом»

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футболистам казанского «Рубина» нужно реабилитироваться перед болельщиками в матче полуфинала Кубка России с екатеринбургским «Уралом», заявил агентству «Р-Спорт» известный тренер Борис Игнатьев.

Полуфинальный матч Кубка России между «Рубином» и «Уралом» пройдет в четверг в Екатеринбурге. В матче 21-го тура чемпионата России футболисты казанского клуба дома потерпели поражение от санкт-петербургского «Зенита» (0:2).

«Я думаю, что в полуфинальном матче, который пройдет в четверг, преимущество все-таки у “Рубина” есть. Особенно после поражения от “Зенита” — и руководителям, и футболистам нужно реабилитироваться перед болельщиками, ведь будет спрос. Кубковая игра — это замечательная возможность», — сказал Игнатьев по телефону.

«Тем не менее, кубковые баталии всегда носят несколько иной психологический подтекст. Если в играх чемпионата ясно, что команды из лидирующей группы всегда являются фаворитами в матчах с командами из нижней части таблицы, то в кубковых баталиях все по-иному. Здесь футболисты достают все свои внутренние ресурсы, резервы, которые позволяют им добиваться трофеев. Тем не менее, в этом полуфинале фаворит все же «Рубин», — заключил собеседник агентства.

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