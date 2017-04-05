Игнатьев: Преимущество ФК «Локомотив» перед матчем КР — в положительных эмоциях
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Преимущество московского «Локомотива» перед матчем ½ финала Кубка России по футболу с «Уфой» заключается в положительных эмоциях от победы в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), заявил агентству «Р-Спорт» известный тренер Борис Игнатьев.
Полуфинальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уфой» пройдет в среду в Москве. В прошедшем в субботу матче 21-го тура чемпионата России железнодорожники в гостях обыграли уфимский клуб со счетом 1:0.
«Думаю, у “Уфы” и “Локомотива” равные шансы на победу. Обе команды обладают потенциалом для выхода в финал. Но некое преимущество у “Локомотива”
«Все-таки нужно, чтобы “Локомотив” вышел на свой уровень. “Уфе” придется больше стараться, ведь они в прошлом матче по всем статьям уступили. Конечно, опыт (возглавляющего “Локомотив” Юрия) Семина как тренера — это тоже преимущество, но оно настолько незначительное, что делать на него упор было бы неправильно. Мне думается, что есть некое равенство между двумя специалистами в условиях кубковой встречи. Важно то, как команды провели этот межигровой цикл и как поведут себя Семин и (Сергей) Семак на предыгровой установке», — добавил Игнатьев.
В зимнее трансферное окно к железнодорожникам присоединились нападающие Ари и Джефферсон Фарфан. Свой первый гол Фарфан, впервые вышедший на поле в составе железнодорожников, забил в ворота «Уфы» в субботу. Ари же успел отметиться тремя голами в трех официальных встречах за «Локомотив».
«Предстоящая кубковая встреча, безусловно, будет интересной. Стоит признать, что Семин нашел для “Локомотива” очень серьезное усиление. Он нашел возможность применения Ари, который вылетел из обоймы “Краснодара”. Плюс Фарфан в последней игре сыграл так агрессивно, что можно думать, что у “Локомотива” выстраивается атакующая мощь», — считает Игнатьев.
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