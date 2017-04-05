Грасия: В «Рубине» полуфинал Кубка России с «Уралом» рассматривают как финал
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России с «Уралом», который состоится 6 апреля.
«Мы с большим энтузиазмом относимся к этой встрече и возлагаем большие надежды на эту игру. Мы понимаем, что это полуфинал, а значит, мы находимся в шаге от выхода в финал.
Я согласен с тем, что это самый важный матч сезона. Но я считаю, что ко всем матчам нужно относиться с этим настроем, независимо от того, Кубок это или чемпионат. Безусловно, степень ответственности очень высокая, поскольку это матч кубковый, а в кубковом турнире не бывает ничьих. Тем не менее к каждому матчу нужно относиться с высочайшей степенью ответственности. На каждый матч нужно настраиваться как на самый важный в сезоне. Мы отдаём себе отчёт в особой важности этого матча. Несмотря на то что это полуфинал, мы его рассматриваем как финал.
Урал» сейчас находится в очень хорошей форме, показывает хорошие результаты на этом отрезке сезона. Возможно, в составе у них будут изменения, поскольку в нашей с ними игре в чемпионате некоторые их игроки отбывали дисквалификацию,
Матч «Урал» — «Рубин» начнётся в 17:00 мск.
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