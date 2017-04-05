Грасия: В «Рубине» полуфинал Кубка России с «Уралом» рассматривают как финал

«Мы с большим энтузиазмом относимся к этой встрече и возлагаем большие надежды на эту игру. Мы понимаем, что это полуфинал, а значит, мы находимся в шаге от выхода в финал.



Я согласен с тем, что это самый важный матч сезона. Но я считаю, что ко всем матчам нужно относиться с этим настроем, независимо от того, Кубок это или чемпионат. Безусловно, степень ответственности очень высокая, поскольку это матч кубковый, а в кубковом турнире не бывает ничьих. Тем не менее к каждому матчу нужно относиться с высочайшей степенью ответственности. На каждый матч нужно настраиваться как на самый важный в сезоне. Мы отдаём себе отчёт в особой важности этого матча. Несмотря на то что это полуфинал, мы его рассматриваем как финал.



Урал» сейчас находится в очень хорошей форме, показывает хорошие результаты на этом отрезке сезона. Возможно, в составе у них будут изменения, поскольку в нашей с ними игре в чемпионате некоторые их игроки отбывали дисквалификацию, кто-то из футболистов пропускал игру из-за травмы. Думаю, что у них будет два-три изменения в составе. Но манера игры и стиль, который предложит «Урал», думаю, будут схожи с тем, что был в матче чемпионата, — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».



Матч «Урал» — «Рубин» начнётся в 17:00 мск.