«Локомотив» и «Уфа» определят финалиста Кубка России

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Если судить по посещаемости матчей, напрашивается вывод, что Кубок России в нашей стране никому не нужен по определению. До сих пор на игры розыгрыша-2016/17 приходили в среднем по 3054 зрителя. Едва ли явка существенно улучшится после трех оставшихся встреч. Однако для самих участников этот шанс — на вес золота. «Локомотив» и «Уфа», готовящиеся сойтись в Черкизово в среду, а там более «Урал» с «Рубином», которые сыграют в Екатеринбурге в четверг, скорее всего, не войдут в четверку сильнейших по итогам чемпионата.

Это значит, что Кубок страны для них — единственная возможность попасть в Лигу Европы.

Футбол Кубок России 2016/2017 1/2 финала, 5.04.2017, 19:30 -:- Локомотив М Уфа

То есть для обеспечения права на еврокубковую осень любому из полуфиналистов достаточно выиграть два матча, причем не обязательно в основное время.

Логично назвать главным фаворитом турнира «Локомотив», пусть он и уступает «Уфе» два очка и четыре строчки в таблице Премьер-лиги. «Железнодорожники» — опытный кубковый боец, чаще них трофей забирали себе лишь столичные армейцы (шесть и семь титулов соответственно).

Достижения красно-зеленых не ограничиваются стародавними временами, им улыбалось счастье и в современности — в 2015 году, когда клуб под руководством Игоря Черевченко в овертайме сломил сопротивление краснодарской «Кубани» (3:1).

На пути к очередному успеху «Локо» последовательно совладал с «Химками» (3:0), «Крыльями Советов» (3:1) и «Тосно» (1:0).

Да, сетка ему попалась не самая сложная, мягко говоря. Однако и таких соперников еще надо пройти. У многих других, например, не получилось добраться не то, что до полуфинала — хотя бы стартовый раунд пройти.

«Уфе» пришлось на порядок труднее, но, может, потому ей почетнее сейчас пребывать в сформировавшемся квартете. В 1/16 финала тогдашние подопечные Виктора Гончаренко при 9000 болельщиков в Белгороде одолели команду Профессиональной футбольной лиги «Энергомаш» по пенальти.

На следующей стадии также в серии 11-метровых убрали грозненский «Терек», и лишь 1 марта нынешнего года, уже при Сергее Семаке на тренерском мостике, одержали первую полновесную победу — над махачкалинским «Анжи» дома (1:0).

Собственно, приход Семака на должность главного тренера вместо рекрутированного ЦСКА Гончаренко пока заставляет считать «Уфу» главной загадкой весенней части сезона. На что способен начинающий специалист — большой вопрос.

В марте уфимцы заинтриговали было четырехматчевой «сухой» серией (три победы и ничья), однако в первой же игре апреля по делу уступили на «Нефтянике» «Локомотиву», ни разу за 90 с лишним минут не попав в створ ворот.

Первое поражение с ноября заставило предположить окончание башкирской сказки, в самых интересных главах которой «Уфа» обыгрывала «Локо» и «Спартак» в Москве (по 1:0), радуя глаз резвой игрой на контратаках.

Фанаты футбольной конспирологии смогут заметить, конечно, что так Семак просто сбивал соперников с толку, усыплял их бдительность в преддверии следующей, гораздо более важно встречи. Что ж, вот и проверим, насколько Сергей Богданович коварный стратег.

Минувшей зимой состав команды как минимум не ослаб. Да, досрочно был отозван в ЦСКА защитник Виктор Васин, но ему на смену пришли игрок сборной Молдавии Кэтэлин Карп и Александр Пуцко из «Спартака-2». Рокировка переманенного «Зенитом» вратаря Андрея Лунева на Александра Беленова («Анжи») также получилась вполне равноценной.

Правда, прямо сейчас атакующий потенциал «Уфы» очень сильно ослаблен травмой нигерийского форварда Сильвестра Игбуна. Без него заметно поник его соотечественник и коллега по передней линии Кехинде Фатаи.

Очень серьезной проблемой станет отсутствие в матче с «Локо» капитана и рекордсмена по выходам на поле Азамата Засеева, которому придется отбыть дисквалификацию.

Если у москвичей почти на каждой позиции есть равноценная замена выбывшим, то для уфимцев весьма чувствительна любая потеря.