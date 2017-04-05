Андрей Соломатин: Думаю, в Черкизове будет овертайм

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— Команды в выходные встретились в Уфе в рамках чемпионата, затратили много сил, но репетицией перед Кубком я ту игру не назвал бы, — сказал Соломатин. — Все же в премьер-лиге у каждого свои задачи, и на тот момент важно было взять три очка.

— Кого видите фаворитом?

— Шансы равны. У «Локомотива» огромный кубковый опыт, «Уфа» — молодой клуб, голодный до побед. К тому же там работает Сергей Семак, который, по сути, только начинает свою тренерскую карьеру. Как футболист он доказал свою состоятельность, теперь настала очередь сделать это на новом поприще. Так что москвичам легко точно не будет.

— Видите в игре «Уфы» руку Семака?

— Фундамент заложен еще при Гончаренко. Серега же привнес свои мысли и идеи, которые команда претворяет в жизнь.

— Семина будет трудно удивить?

— Соглашусь. Все же у Юрия Палыча лучше подбор игроков. Да и фактор своего поля будет сказываться.

— Большие надежды хозяева возлагают на Ари. Бразилец — находка для «Локо»?

— Это качественный для нашего чемпионата футболист, который зарекомендовал себя в «Спартаке» и «Краснодаре». Не зря же ходили разговоры, что Ари, возможно, будет заигран за сборную России. Бразилец в первых же матчах за железнодорожников начал оправдывать возложенные на него надежды. С приобретением этого нападающего «Локомотив» угадал на все сто процентов.

— Кого можете выделить у «Уфы»?

— Кого-то одного назвать сложно — она сильна не персоналиями, а командной игрой.

— Для Семина Кубок — последний шанс укрепить свои позиции в московском клубе?

— Палыч умеет выигрывать в этом турнире. Это доказано делом. А вот для Богданыча это отличный шанс заявить о себе. Хочется пожелать ему поднять трофей над головой.

— Значит, симпатии на стороне «Уфы»?

— Буду болеть за оба клуба. Пожелаю удачи и Семину, и Семаку. Мои симпатии в финале точно будут на стороне какой-то из этих команд.

— Чего ждете от матча?

— Хотелось бы увидеть яркий и атакующий футбол, но на такой стадии турнира люди сосредоточены на результате. Думаю, 90 минут для выявления победителя не хватит.

ЛОКОМОТИВ — УФА.

Сегодня. Москва. Стадион «Локомотив». 19.30 (Матч ТВ — 19.25)

Потери: В. Денисов, Чорлука (под вопросом) — Засеев (дискв.), Игбун (под вопросом)

Судья: Егоров (Саранск).