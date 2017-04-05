Квартет полуфиналистов Кубка России в шаге от путевки в Сочи

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На этой неделе состоятся полуфинальные матчи Кубка России. 5 апреля в Черкизово московский «Локомотив» примет «Уфу», а на следующий день в Екатеринбурге местный «Урал» встретится с казанским «Рубином».

По мнению экспертов, все четыре команды имеют равные шансы на выход в финал и победу в турнире.

— Два непредсказуемых полуфинала, в которых каждая команда ставит перед собой задачу не просто попасть в финал, но и выиграть его, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Рубина» и молодежного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов. — Уникальная возможность для «Урала» и «Уфы» сходу попасть в еврокубки. Для «Локомотива» и «Рубина» это тоже необходимый турнир, поскольку еще неизвестно, как закончатся их попытки попасть в Лигу Европы через чемпионат России.

«Локомотива» — «Уфа»

Оценивая шансы «Уфы» против «Локомотива», собеседник «Известий» вспомнил их предыдущую встречу в Черкизово, когда в сентябре в матче чемпионата страны уфимцы при тогдашнем главном тренере Викторе Гончаренко выиграли у «железнодорожников» (1:0) в результате автогола Ведрана Чорлуки.

— В Москве «Уфа» постарается повторить то, что ей удалось совершить в первом круге чемпионата, когда они отстояли в обороне, а потом забили «Локомотиву» довольно курьезный гол, которого оказалось достаточно для победы, — пояснил Ринат Билялетдинов. — У уфимцев есть возможности сделать это и в Кубке России. Что при Ганчаренко, что при Семаке они играют как пружина, которая долго сжимается, а потом резко выпрямляется и отвечает контратаками. Биться уфимцы будут, не давая свободы сопернику на каждом участке поля.

В минувшие выходные «Локомотив» довольно уверенно переиграл на выезде «Уфу» (1:0) в матче второго круга национального первенства. Единственный мяч забил новичок красно-зеленых Джеферсон Фарфан, дебютировавший в РФПЛ в составе «железнодорожников».

Футбол Кубок России 2016/2017 1/2 финала, 5.04.2017, 19:30 -:- Локомотив М Уфа

— Кубковые матчи всегда имеют особый характер, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов. — Да, «Уфа» проиграла дома «Локомотиву», но в этом году и при Гончаренко, и при Семаке она выступает успешно. Команда уже набрала 32 очка, идет в таблице выше «железнодорожников». Понятно, что с приходом Юрия Семина «Локо» набирает обороты и потихоньку подбирается к Лиге Европы. Думаю, полуфинал в Черкизово будет насыщенный, напряженный, с непредсказуемым результатом. «Уфа» даст бой «Локо», хотя у последнего состав сильнее — многие футболисты играют за национальные сборные.

По мнению Рината Билялетдинова, «Локо» надо забыть о своей последней победе и вновь использовать атакующие качества другого своего новичка — бразильца Ари, арендованного до конца сезона у «Краснодара». За «Локо» он забил уже три гола, но в Уфе не играл из-за дисквалификации.

Цитата Ринат Билялетдинов Футболистам «Локомотива» надо не потерять набранный ход. Была пробуксовка в игре с «Краснодаром», но в целом наличие Ари в определенной степени развязывает руки игрокам атаки — в первую очередь Алексею Миранчуку. Сейчас очень удачно формируется атакующая линия, контроль мяча постепенно налаживается. А в последнем матче появилась надежда, что и Фарфан постепенно впишется в игру «железнодорожников», хотя по одной встрече рано делать выводы. Главное, чтобы «Локо» не оказался в плену иллюзий после внешне уверенной победы над «Уфой» в чемпионате. Ясно, что команда из Башкирии будет пытаться прыгнуть выше головы в Черкизово, и недооценка этого соперника чревата негативными последствиями. Ослабишь хватку в обороне — получишь контратаку.

Основной отличительной чертой «Уфы» в нынешнем сезоне является игра в обороне. За 21 тур клуб пропустил всего 14 голов. Меньше только у ЦСКА и «Ростова». Команде не повредила даже зимняя смена тренера, когда место ушедшего в армейский клуб Виктора Гончаренко занял Сергей Семак.

— Организация игры в обороне — залог того, что «Уфа» в нынешнем сезоне пропускает очень мало, — сказал Игорь Колыванов. — Да, забивают они тоже мало, но благодаря игре в три центральных защитника и хорошему выступлению на флангах Александра Сухова и Дмитрия Стоцкого соперникам очень сложно распечатать ворота команды. Очень здорово выступает пришедший зимой Александр Беленов. Неуступчивая и организованная команда, «Уфа» создает не очень много моментов, но старается реализовать каждый. Так же было и в последней игре с «Локо». Они старались играть на результат, но гол Фарфана во многом — совокупность случайностей. Очень уж удачно он попал головой в угол. Такого человека сейчас не хватает «Уфе» в связи с травмой Игбуна. Он — ключевое звено в атаке команды, и очень многое зависит от того, сможет ли он восстановиться к полуфиналу. Если сможет, то у обороны «Локо» будет немало проблем.

«Урал» — «Рубин»

Екатеринбургский «Урал» после зимнего перерыва демонстрирует успешную игру. Сначала подопечные Александра Тарханова сотворили сенсацию в выездном матче против «Краснодара» в четвертьфинале Кубка России. Команда проигрывала всухую (0:3), но сумела сравнять счет, а затем в меньшинстве продержаться до серии пенальти и выиграть ее. В марте «Урал» уже играл с «Рубином» в чемпионате России и победил дома со счетом 1:0 благодаря голу Владимира Ильина. Стоит отметить, что в составе «Урала» временно отсутствует экс-форвард сборной России Роман Павлюченко, который пока не восстановился после травмы.

— Кубковый матч «Урал» играет дома, но это не гарантия победы, так как недавно в чемпионате они уже встречались на своем поле с «Рубином» и соперник успел изучить их манеру игры на домашнем стадионе, — считает Ринат Билялетдинов. — Атаковали в первом тайме, забили гол, а после перерыва «отмахивались» в обороне, отвечая контратаками. «Уралу» нужно психологически подготовиться, чтобы не перегореть и не допустить недонастроя. Думаю, Александр Тарханов с этим справится, но фактор двух подряд домашних игр с одним и тем же соперником может оказаться для его команды расхолаживающим. Тем более у «Рубина» тоже есть кому забивать.

Футбол Кубок России 2016/2017 1/2 финала, 6.04.2017, 17:00 -:- Урал Рубин

«Рубин» несмотря на летние многомиллионные приобретения находится на десятом месте в чемпионате России. В прошлом туре команда Хави Грасии проиграла дома «Зениту» (0:2).

— Игроки «Рубина» сыграли с «Зенитом» вторым номером и продемонстрировали многообещающие контратаки, — добавил Ринат Билялетдинов. — Будь казанцы хладнокровнее, петербургский клуб мог бы столкнуться с серьезными неприятностями. Вряд ли «Рубин» будет играть с «Уралом» по той же тактике, несмотря на выездной характер матча. Хотя всякое может быть: если Казань захочет сыграть «от соперника», вытянуть менее искушенный «Урал» вперед и сделать то, что не удалось с «Зенитом», этот подход вполне жизнеспособен. Хотя, забей екатеринбургский клуб первым, эта тактика тут же разрушится.

Для «Рубина» победа в Кубке России может стать единственным шансом спасти провальный сезон. При этом команда уже растеряла немало очков в противостоянии с соперниками, уступающими им по составу и бюджету.

Цитата Игорь Колыванов Футболисты «Урала» хорошо проводят весенний отрезок турнира — Тарханов вновь создал боеспособный коллектив. «Рубин» при этом очень нестабилен — могут как блеснуть, так и провалиться. Есть целая россыпь индивидуально сильных игроков, способных решить эпизод, но в плане коллективной игры «Урал» сильнее. За них говорят бойцовские качества, продемонстрированные в матче с «Краснодаром».

Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».