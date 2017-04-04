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4 апреля 2017, 14:39 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Игнатьев: Хочу поднять Кубок России над головой, у «Локо» отличные шансы!

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о шансах своей команды в Премьер-Лиге и Кубке России, где «железнодорожники» в полуфинале сыграют с «Уфой».

«Мы можем и в Кубке успешно выступить, и в чемпионате подняться высоко. В таблице сейчас большая плотность, одна-две игры могут поменять ситуацию полностью. У нас собраны классные футболисты, мы отдаёмся на тренировках, поэтому всё в наших руках.

В Кубке всё непредсказуемо: вне зависимости от уровня и статуса соперников. Атакуешь, создаёшь моменты, а тебе «шальной» залетает, и всё — ты не у дел. Так что не надо заранее распределять силы. Кроме того, 10-е место — это не место «Локомотива» в любом случае. Нужно исправлять ситуацию. Я считаю, что даже при выигранном Кубке это будет неудачным результатом.

Каждый матч — отдельная история. Надеюсь, что в среду придет много болельщиков поддержать команду. Что касается меня, то я очень хочу завоевать трофей. Ещё с финала 2015 года, когда я забил в ворота «Локомотива». Хочу поднять кубок над головой, и сейчас есть отличные шансы сделать это!" — цитирует Игнатьева пресс-служба столичного клуба.

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