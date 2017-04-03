Егоров рассудит ФК «Локомотив» и «Уфу» в полуфинале КР, а Еськов — «Урал» и «Рубин»
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на полуфинальных матчах Кубка России по футболу, сообщается на официальном сайте РФС.
Матч московского «Локомотива» с «Уфой» пройдет 5 апреля в столице. Главным судьей назначен Александр Егоров (Саранск). Его ассистентами стали Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный судья — Олег Соколов (Воронеж). Инспектор матча — Гаряфий Жафяров (Москва).
Встреча «Урала» с казанским «Рубином» пройдет 6 апреля в Екатеринбурге. Главным судьей на этот матч назначен Алексей Еськов (Москва). В ассистентах у него будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервным судьей назначен Станислав Васильев (Ижевск). Инспектором матча стал Юрий Чеботарев (Краснодар).
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