Матч московского «Локомотива» с «Уфой» пройдет 5 апреля в столице. Главным судьей назначен Александр Егоров (Саранск). Его ассистентами стали Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный судья — Олег Соколов (Воронеж). Инспектор матча — Гаряфий Жафяров (Москва).

Встреча «Урала» с казанским «Рубином» пройдет 6 апреля в Екатеринбурге. Главным судьей на этот матч назначен Алексей Еськов (Москва). В ассистентах у него будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервным судьей назначен Станислав Васильев (Ижевск). Инспектором матча стал Юрий Чеботарев (Краснодар).