Кравченко: Временные трибуны арены «Фишт» будут использоваться в финале КР по футболу

Стадион «Фишт» откроется во вторник контрольным матчем между сборными России и Бельгии. Финал Кубка России состоится в Сочи 2 мая. Вместимость стадиона «Фишт» составляет 40 тысяч человек, эта цифра за счет использования временных трибун должна возрасти на пять тысяч.

«Временные трибуны собраны, но они не будут задействованы во вторник, как и на матче ПФЛ. А на финале Кубка России временные трибуны будут задействованы», — сказал Кравченко.

«Есть, конечно, над чем еще поработать. Ведь стадион в первый раз будет принимать футбол. Как правильно говорил (президент РФС) Виталий Леонтьевич (Мутко), порой проще построить новый (стадион), чем реконструировать: были проблемы с временными трибунами, вписыванием инженерных систем — увязка старых и новых систем, — продолжил он. — Так что в целом все непросто, но мы справимся. Сразу принять 39 тысяч человек — это непросто».

Кравченко предположил, что «могут быть проблемы с городской инфраструктурой». «Но вроде как они решаются, потому что в эту зону идут всего две дороги, и огромная нагрузка ложиться на железнодорожный транспорт. По безопасности здесь все решено», — добавил он.