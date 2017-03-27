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27 марта 2017, 16:18 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Кравченко: Временные трибуны арены «Фишт» будут использоваться в финале КР по футболу

СОЧИ, 27 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Временные трибуны на сочинском стадионе «Фишт» будут использоваться в финале Кубка России по футболу, заявил агентству «Р-Спорт» директор арены Олег Кравченко.

Стадион «Фишт» откроется во вторник контрольным матчем между сборными России и Бельгии. Финал Кубка России состоится в Сочи 2 мая. Вместимость стадиона «Фишт» составляет 40 тысяч человек, эта цифра за счет использования временных трибун должна возрасти на пять тысяч.

«Временные трибуны собраны, но они не будут задействованы во вторник, как и на матче ПФЛ. А на финале Кубка России временные трибуны будут задействованы», — сказал Кравченко.

«Есть, конечно, над чем еще поработать. Ведь стадион в первый раз будет принимать футбол. Как правильно говорил (президент РФС) Виталий Леонтьевич (Мутко), порой проще построить новый (стадион), чем реконструировать: были проблемы с временными трибунами, вписыванием инженерных систем — увязка старых и новых систем, — продолжил он. — Так что в целом все непросто, но мы справимся. Сразу принять 39 тысяч человек — это непросто».

Кравченко предположил, что «могут быть проблемы с городской инфраструктурой». «Но вроде как они решаются, потому что в эту зону идут всего две дороги, и огромная нагрузка ложиться на железнодорожный транспорт. По безопасности здесь все решено», — добавил он.
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