Матч полуфинала Кубка России «Урал» — «Рубин» перенесен с 5 апреля на 6-е
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Матч полуфинала Кубка России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином» пройдет 6 апреля. Об этом сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Ранее сообщалось, что встреча «Урал» — «Рубин» состоится 5 апреля.
Матч пройдет в Екатеринбурге, начало — 17:00 мск.
Вторая полуфинальная встреча «Локомотив» (Москва) — «Уфа», как и планировалось, состоится 5 апреля в Москве.
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