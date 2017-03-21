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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/29149037/
21 марта 2017, 11:20 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Матч полуфинала Кубка России «Урал» — «Рубин» перенесен с 5 апреля на 6-е

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Матч полуфинала Кубка России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином» пройдет 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что встреча «Урал» — «Рубин» состоится 5 апреля.

Матч пройдет в Екатеринбурге, начало — 17:00 мск.

Вторая полуфинальная встреча «Локомотив» (Москва) — «Уфа», как и планировалось, состоится 5 апреля в Москве.

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