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18 марта 2017, 19:26 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Дворкович заявил, что «Локомотив» должен завоевать Кубок России по футболу

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболисты московского «Локомотива» должны выиграть Кубок России в этом сезоне. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ Аркадий Дворкович.

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В субботу «Локомотив» в матче 20-го тура чемпионата России сыграл вничью с московским «Спартаком». Игра закончилась со счетом 1:1.

«Локомотиву» нужно сконцентрироваться на построение команды, но Кубок России надо брать, — сказал Дворкович.

После 20 туров «Локомотив» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице национального первенства. В полуфинале Кубка России московская команда сыграет с «Уфой», игра пройдет 5 апреля.

18.03.2017 16:30 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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