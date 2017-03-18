Дворкович заявил, что «Локомотив» должен завоевать Кубок России по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу «Локомотив» в матче 20-го тура чемпионата России сыграл вничью с московским «Спартаком». Игра закончилась со счетом 1:1.

«Локомотиву» нужно сконцентрироваться на построение команды, но Кубок России надо брать, — сказал Дворкович.

После 20 туров «Локомотив» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице национального первенства. В полуфинале Кубка России московская команда сыграет с «Уфой», игра пройдет 5 апреля.