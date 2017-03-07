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7 марта 2017, 13:08 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Локомотив» стал хозяином полуфинального матча Кубка России с «Уфой»

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» стал хозяином матча ½ финала Кубка России с «Уфой». Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

<em>МОСКВА 7 марта. /ТАСС/. </em>Московский футбольный клуб Локомотив стал хозяином матча ½ финала Кубка России с Уфой. Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников. Увеличить
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Встреча пройдет 5 апреля на стадионе «Локомотив». Время начала матча будет определено позднее. В другом полуфинальне екатеринбургский «Урал» также 5 апреля на своем поле примет казанский «Рубин».

Финал турнира пройдет 2 мая в Сочи.

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