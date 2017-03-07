«Локомотив» стал хозяином полуфинального матча Кубка России с «Уфой»
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» стал хозяином матча ½ финала Кубка России с «Уфой». Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча пройдет 5 апреля на стадионе «Локомотив». Время начала матча будет определено позднее. В другом полуфинальне екатеринбургский «Урал» также 5 апреля на своем поле примет казанский «Рубин».
Финал турнира пройдет 2 мая в Сочи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter