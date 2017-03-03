Мутко: Финал Кубка России в Сочи — тестовое мероприятие перед Кубком конфедераций
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Проведение финала Кубка России сезона-2016/17 в Сочи, в частности, обусловлено необходимостью проведения тестовых мероприятий на стадионе «Фишт» в преддверии Кубка конфедераций — 2017. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«Да, финал Кубка пройдет 2 мая на стадионе “Фишт”. Наша задача — провести тестовые мероприятия, посмотреть, как работает стадион», — сказал Мутко.
Финал Кубка России станет одним из официальных тестовых матчей на стадионе «Фишт» перед Кубком конфедераций. Первый футбольный матч на реконструированной арене состоится 28 марта — в нем сыграют сборные России и Бельгии. Также планируется, что «Фишт» примет финал международного женского турнира «Кубанская весна» и несколько матчей с участием футбольного клуба «Сочи».
В Сочи состоятся три матча группового этапа Кубка конфедераций: Австралия — Германия 19 июня, Мексика — Новая Зеландия 21 июня и Германия — Камерун 25 июня, а также полуфинал 29 июня.
Стадион «Фишт» построен к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 тысяч до 45 тысяч мест.
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