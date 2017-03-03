К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Да, финал Кубка пройдет 2 мая на стадионе “Фишт”. Наша задача — провести тестовые мероприятия, посмотреть, как работает стадион», — сказал Мутко.

Финал Кубка России станет одним из официальных тестовых матчей на стадионе «Фишт» перед Кубком конфедераций. Первый футбольный матч на реконструированной арене состоится 28 марта — в нем сыграют сборные России и Бельгии. Также планируется, что «Фишт» примет финал международного женского турнира «Кубанская весна» и несколько матчей с участием футбольного клуба «Сочи».

В Сочи состоятся три матча группового этапа Кубка конфедераций: Австралия — Германия 19 июня, Мексика — Новая Зеландия 21 июня и Германия — Камерун 25 июня, а также полуфинал 29 июня.

Стадион «Фишт» построен к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 тысяч до 45 тысяч мест.