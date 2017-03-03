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3 марта 2017, 13:16 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

РФС: Финал Кубка России по футболу сезона-2016/17 пройдет в Сочи

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Финал Кубка России по футболу в сезоне-2016/17 пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В пятницу в Москве состоялось очередное заседание бюро исполкома РФС, где было принято данное решение. Игра пройдет 2 мая.

В полуфинальную стадию турнира пробились екатеринбургский «Урал», казанский «Рубин», «Уфа» и московский «Локомотив».

«Фишту» предстоит принять матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. Первая игра на стадионе после его реконструкции пройдет 28 марта — в товарищеском матче встретятся сборные России и Бельгии.
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Мутко: Финал Кубка России в Сочи — тестовое мероприятие перед Кубком конфедераций

Мутко: Финал Кубка России в Сочи — тестовое мероприятие перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Проведение финала Кубка России сезона-2016/17 в Сочи, в частности, обусловлено необходимостью проведения тестовых мероприятий на стадионе «Фишт» в преддверии Кубка конфедераций — 2017. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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