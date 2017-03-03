РФС: Финал Кубка России по футболу сезона-2016/17 пройдет в Сочи
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Финал Кубка России по футболу в сезоне-2016/17 пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
В пятницу в Москве состоялось очередное заседание бюро исполкома РФС, где было принято данное решение. Игра пройдет 2 мая.
В полуфинальную стадию турнира пробились екатеринбургский «Урал», казанский «Рубин», «Уфа» и московский «Локомотив».
«Фишту» предстоит принять матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. Первая игра на стадионе после его реконструкции пройдет 28 марта — в товарищеском матче встретятся сборные России и Бельгии.
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