РФС: Финал Кубка России по футболу сезона-2016/17 пройдет в Сочи

В пятницу в Москве состоялось очередное заседание бюро исполкома РФС, где было принято данное решение. Игра пройдет 2 мая.

В полуфинальную стадию турнира пробились екатеринбургский «Урал», казанский «Рубин», «Уфа» и московский «Локомотив».

«Фишту» предстоит принять матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. Первая игра на стадионе после его реконструкции пройдет 28 марта — в товарищеском матче встретятся сборные России и Бельгии.