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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/28958824/
3 марта 2017, 12:23 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Финал Кубка России по футболу пройдет 2 мая в Сочи

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Финал Кубка России по футболу сезона-2016/17 пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

<em>МОСКВА 3 марта. /Корр. ТАСС Олег <span class=error>Кошелев</span>/.</em> Финал Кубка России по футболу сезона-2016/17 пройдет 2 мая на стадионе <span class=error>Фишт</span> в Сочи. Об этом ТАСС сообщил первый <nobr>вице-президент</nobr> Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Никита <span class=error>Симонян</span>. Увеличить
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В пятницу в Доме футбола в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС.

«Бюро утвердило, что финал Кубка пройдет 2 мая в Сочи», — сообщил Симонян.

В полуфиналах Кубка России сыграют «Локомотив» (Москва) — «Уфа» и «Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань). Встречи пройдут 5 апреля.
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