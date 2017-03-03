Финал Кубка России по футболу пройдет 2 мая в Сочи
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Финал Кубка России по футболу сезона-2016/17 пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом ТАСС сообщил первый
вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
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В пятницу в Доме футбола в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС.
«Бюро утвердило, что финал Кубка пройдет 2 мая в Сочи», — сообщил Симонян.
В полуфиналах Кубка России сыграют «Локомотив» (Москва) — «Уфа» и «Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань). Встречи пройдут 5 апреля.
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