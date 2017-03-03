Гершкович: Матч «Урала» с «Краснодаром» был выдающимся по драматургии

Российские клубы возобновили футбольный сезон после зимнего перерыва, во вторник и среду сыграв матчи четвертьфинала Кубка России. Главной сенсацией стала победа екатеринбургского «Урала» над «Краснодаром» на его поле. Драматизм ситуации заключался в том, что формальными хозяевами встречи были именно уральцы, однако погодные условия сделали поле их домашнего стадиона непригодным для проведения встречи.

При этом Российский футбольный союз (РФС) не дал разрешения и на проведение матча в манеже в Екатеринбурге из-за его несоответствия регламенту в силу недостаточной вместимости. В результате игру было решено провести на домашнем стадионе «Краснодара». В первом тайме подопечные Игоря Шалимова вели со счетом 3:0, но уже к середине второй половины основного времени команда Александра Тарханова сумела отыграться. В концовке встречи судьбу матча мог решить форвард сборной России и «Краснодара» Федор Смолов. Однако лучший бомбардир прошлого чемпионата России и лидер снайперской гонки нынешнего сезона не смог забить пенальти в ворота своего бывшего клуба.

Матч перешел в дополнительное время, большую часть которого «Урал» провел в меньшинстве из-за удаления Александра Данцева. Екатеринбуржцы смогли продержаться до серии послематчевых пенальти и выиграть ее (4:3). Стоит отметить, что одиннадцатиметровый, который мог стать решающим, бил всё тот же Федор Смолов.

— Матч, конечно, был выдающийся, — поделился с «Известиями» председатель Объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — Прекрасный стадион, поле. И сама игра до конца не отпускала — и в основное, и в добавочное время. 3:0 в пользу «Краснодара», а потом камбэк «Урала»… Всего хватило — и интриги, и драматургии. Обе команды оставили хорошее впечатление с точки зрения атакующего потенциала, но в обороне были проблемы. Думаю, тренеры их увидели и сделают соответствующие выводы.

В среду «Локомотив» принимал на своем поле в Черкизово клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тосно», идущий сейчас на втором месте в чемпионате России и имеющий шанс попасть в премьер-лигу уже в следующем сезоне. Подопечные Юрия Семина одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук, который в последнее часто упоминался в СМИ в связи с его возможным уходом из клуба. Контракт футболиста с «Локо» истекает в конце 2016 года. В феврале он был близок к переходу в «Рубин», но трансфер не состоялся, а агенты футболиста заявили, что на игрока пыталось надавить руководство «железнодорожников».

— Не хочу никому подыгрывать в условиях нынешних разбирательств вокруг контракта и возможного трансфера Миранчука, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Рубина» и молодежного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов. — Пусть тренерский штаб оценивает игрока. Забил, молодец. Победный гол — это хорошо. Что касается содержания игры — со стороны мне показалось, что обе команды выглядели добротно. Видно, что готовились к этому матчу целенаправленно. Не было заметно, чтобы «Локомотив» или «Тосно» к марту не вышли из-под нагрузки и страдают несогласованностью действий, как это часто случается с командами, только приехавшими со сборов. Нет, оба коллектива рассчитывали пройти в полуфинал Кубка и зимой вели подготовку в этом направлении. «Локомотив» был более надежен во всех компонентах, хотя «Тосно» дал очень серьезный бой. Напряжение было.

При этом собеседник «Известий», возглавлявший «молодежку» «Локо» в 2004—2010 годах, со сдержанным оптимизмом оценил дебют за клуб бразильского форварда «Ари», арендованного на полгода у «Краснодара», а до «быков» выступавшего за «Спартак».

— Ари давно адаптирован к России, — считает Билялетдинов. — Его столичным антуражем не удивишь. Нормальный, уверенный в себе футболист. Не знаю, насколько он поможет «Локомотиву». Квалификации хватает, но важно, чтобы Ари уютно чувствовал себя с партнерами по команде, чтобы они понимали друг друга. Бывают случаи, когда футболист хорошо играет в одном клубе, но «закисает» в другом. Посмотрим. Ари в этом году только 32 года будет — ему еще минимум до 35 лет играть. Видно, что здоровьем он не обделен — такой сухой по конституции, напористый. До лета в аренде способен помочь, а дальше решать клубу, как с ним быть дальше.

Прошедшая 1 марта встреча «Уфа» — «Анжи (1:0) оказалась дебютной для главных тренеров обеих команд. Вместо ушедшего в ЦСКА Виктора Гончаренко наставником уфимцев стал бывший помощник главного тренера «Зенита» Сергей Семак. Тренером махачкалинской команды после смены владельца и сокращения бюджета был назначен Александр Григорян, работавший с хабаровским СКА и владивостокским «Лучом-Энергией».

— В матче «Урала» и «Анжи» градус накала и уровень самого футбола был гораздо ниже, чем во встрече «Краснодара и «Урала», — сказал «Известиям» Гершкович. — Игра была достаточно равной, но небольшое преимущество уфимцев чувствовалось по ходу всего матча, оно в итоге и вылилось в забитый гол. Тут нужно, конечно, поздравить Сергея Семака с удачным дебютом. Надеюсь, что когда-нибудь он встанет в один ряд с нашими прославленными отечественными специалистами.

В Казани «Рубин» в концовке встречи, состоявшейся в среду, со счетом 1:0 одержал победу над клубом ФНЛ «Сибирь» из Новосибирска.

— Сам факт того, что «Рубин» забил первый гол на 88-й минуте, говорит о том, что сибиряки оказали им достойное сопротивление, — подытожил Билялетдинов. — Гол отличный. Такие мячи нечасто забиваются. Жонатас — палочка-выручалочка «Рубина». Это единственное летнее приобретение, оправдавшее себя. Я надеялся, что Портнягин задержится в «Рубине», но надо признать, что Жонатас его качественно заменяет и выручает команду и в чемпионате России, и в Кубке страны. Он наконец адаптировался и усилил атакующую игру казанцев. Когда этот игрок только приехал в «Рубин», казалось, что он не понимает, куда попал. В начале сезона, в августовских играх, он действовал невпопад — может, еще не в форме был. Сейчас же он стал настоящей угрозой, и всем соперникам «Рубина» придется серьезно поломать голову над тем, как его нейтрализовать. И сам «Рубин» наравне с остальными тремя полуфиналистами может всерьез претендовать на победу в Кубке России.

Полуфиналы Кубка России пройдут 5 апреля. «Локомотив» встретится с «Уфой», а «Урал» примет у себя дома «Рубин».