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2 марта 2017, 18:39 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Мутко: РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финала Кубка России в Сочи

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в пятницу рассмотрит вариант проведения финального матча Кубка России сезона-2016/17 на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

«Завтра на бюро исполкома рассмотрим вариант с проведением финала Кубка России в Сочи», — сказал Мутко.

Ранее Мутко сообщил, что финальная игра Кубка России может пройти в период с 1 по 3 мая. Первый футбольный матч на реконструированном «Фиште» состоится 28 марта — в нем сыграют сборные России и Бельгии.

«10 марта я сам побываю на стадионе. Пошагово все рассмотрим. Пока вводится стадион, всегда есть вопросы», — отметил Мутко.

Вместимость арены после реконструкции составит 45 тысяч зрителей. Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018.
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