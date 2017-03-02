Мутко: РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финала Кубка России в Сочи

«Завтра на бюро исполкома рассмотрим вариант с проведением финала Кубка России в Сочи», — сказал Мутко.

Ранее Мутко сообщил, что финальная игра Кубка России может пройти в период с 1 по 3 мая. Первый футбольный матч на реконструированном «Фиште» состоится 28 марта — в нем сыграют сборные России и Бельгии.

«10 марта я сам побываю на стадионе. Пошагово все рассмотрим. Пока вводится стадион, всегда есть вопросы», — отметил Мутко.

Вместимость арены после реконструкции составит 45 тысяч зрителей. Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018.