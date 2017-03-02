В полуфинале Кубка России «Урал» сыграет с «Рубином»

Соперником екатеринбургского «Урала» по полуфиналу Кубка России стал казанский «Рубин», сообщает «Уралинформбюро».

1 марта казанцы в ¼ финала с минимальным счетом одолели новосибирскую «Сибирь». Единственный гол на 88 минуте провел Жонатас.

Во втором полуфинале сыграют московский «Локомотив» и «Уфа». Они в своих четвертьфиналах взяли верх над «Тосно» и махачкалинским «Анжи» соответственно. В обоих случаях матч также завершился со счетом 1:0.

Полуфиналы Кубка России по футболу состоятся 5 апреля.