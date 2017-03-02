Беленов не играл против «Анжи» из-за пункта в контракте
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак сообщил, что голкипер Александр Беленов пропустил четвертьфинальный матч Кубка России с «Анжи» (1:0), так как не может играть против бывшей команды по условию контракта.
«Уфа» 22 февраля объявила о заключении контракта с Беленовым, который с лета 2016 года являлся игроком «Анжи». Соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона.
«Есть пункт, по которому он не может играть против “Анжи” в чемпионате и Кубке. Можно, конечно, но за огромный штраф», — цитирует Семака Rusfootball.
Главные тренеры
|Сергей Семак
|Александр Григорян
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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