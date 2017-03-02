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2 марта 2017, 0:46 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Беленов не играл против «Анжи» из-за пункта в контракте

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак сообщил, что голкипер Александр Беленов пропустил четвертьфинальный матч Кубка России с «Анжи» (1:0), так как не может играть против бывшей команды по условию контракта.

«Уфа» 22 февраля объявила о заключении контракта с Беленовым, который с лета 2016 года являлся игроком «Анжи». Соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона.

«Есть пункт, по которому он не может играть против “Анжи” в чемпионате и Кубке. Можно, конечно, но за огромный штраф», — цитирует Семака Rusfootball.

1.03.2017 17:00 Плей-офф: 1/4 финала Нефтяник
Уфа 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Семак Александр Григорян
Голы
65′ Азамат Засеев (А. Сухов) 13
Составы
Гиорги Шелия 88
Павел Аликин (к) 3
Дмитрий Живоглядов 17
Кэтэлин Карп 93
Александр Сухов 33
85′ Дмитрий Стоцкий 39
89′ Иван Пауревич 19
Александр Пуцко 45
55′ 90′ Азамат Засеев 13
Вячеслав Кротов 57
75′ Дмитрий Сысуев 7
Владимир Зубарев 60
57′ 90′ Силвестр Игбун 44
Игорь Безденежных 87
1 Давид Юрченко
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель
91 Павел Яковлев 32′
10 Адлан Кацаев
92 Сергей Брызгалов
8 Арсен Хубулов 72′
99 Александр Прудников
9 Шамиль Асильдаров (к) 60′
77 Аяз Гулиев 79′
6 Саид Эззатоллахи 72′
19 Павел Долгов
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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