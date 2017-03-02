Беленов не играл против «Анжи» из-за пункта в контракте

«Уфа» 22 февраля объявила о заключении контракта с Беленовым, который с лета 2016 года являлся игроком «Анжи». Соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона.



«Есть пункт, по которому он не может играть против “Анжи” в чемпионате и Кубке. Можно, конечно, но за огромный штраф», — цитирует Семака Rusfootball.