Миранчук признался, что не ожидал поддержки от болельщиков «Локомотива» в матче с «Тосно»

В среду «Локомотив» на домашнем стадионе обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, забив единственный гол. Во время игры фанатский сектор неоднократно поддерживал футболиста.

«Очень рад, спасибо им за поддержку. Не ожидал такого, я в команде, стараюсь приносить результат, пользу, делаю все, что от меня требуется», — сказал Миранчук.