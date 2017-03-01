Миранчук признался, что не ожидал поддержки от болельщиков «Локомотива» в матче с «Тосно»
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук после четвертьфинального матча Кубка России по футболу с «Тосно» из Ленинградской области заявил, что не ожидал поддержки от болельщиков команды. Об этом он сообщил журналистам.
В среду «Локомотив» на домашнем стадионе обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, забив единственный гол. Во время игры фанатский сектор неоднократно поддерживал футболиста.
«Очень рад, спасибо им за поддержку. Не ожидал такого, я в команде, стараюсь приносить результат, пользу, делаю все, что от меня требуется», — сказал Миранчук.
Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил ТАСС, что «Локомотив» в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с «Рубином» трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с казанским клубом. В январе полузащитник написал заявление об увольнении из «Локомотива», однако спустя месяц его отозвал.
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук отдал всего себя на поле в четвертьфинальном матче Кубка России с «Тосно» из Ленинградской области, поэтому болельщики показали, что у них нет претензий к нему. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.