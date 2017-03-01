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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/28939508/
1 марта 2017, 23:17 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Миранчук признался, что не ожидал поддержки от болельщиков «Локомотива» в матче с «Тосно»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук после четвертьфинального матча Кубка России по футболу с «Тосно» из Ленинградской области заявил, что не ожидал поддержки от болельщиков команды. Об этом он сообщил журналистам.

В среду «Локомотив» на домашнем стадионе обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, забив единственный гол. Во время игры фанатский сектор неоднократно поддерживал футболиста.

«Очень рад, спасибо им за поддержку. Не ожидал такого, я в команде, стараюсь приносить результат, пользу, делаю все, что от меня требуется», — сказал Миранчук.

Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил ТАСС, что «Локомотив» в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с «Рубином» трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с казанским клубом. В январе полузащитник написал заявление об увольнении из «Локомотива», однако спустя месяц его отозвал.

1.03.2017 19:30 Плей-офф: 1/4 финала Локомотив
Локомотив М 1:0 Тосно
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
19′ Алексей Миранчук (Р. Янбаев) 59
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Неманья Пейчинович 5
Ведран Чорлука (к) 14
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
90+2′ Игорь Денисов 27
87′ Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
80′ Александр Коломейцев 18
Дмитрий Баринов 36
71′ Маркес Битанкур Майкон 7
Арикленес да Силва Ари 90
22 Артур Нигматуллин
26 Раде Дугалич
8 Сергей Сухарев
25 Андрей Буйволов
9 Рустем Мухаметшин
70 Дмитрий Богаев
86 Григорий Чиркин 90+3′
17 Антон Заболотный
18 Младен Кашчелан (к) 49′
55 Ильнур Альшин 80′
48 Александр Кутьин
11 Александр I Макаров 68′ 27′
75 Артем Милевский
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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Новости Кубка России

Мещеряков: Болельщики «Локомотива» показали, что у них нет претензий к Миранчуку

Мещеряков: Болельщики «Локомотива» показали, что у них нет претензий к Миранчуку

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук отдал всего себя на поле в четвертьфинальном матче Кубка России с «Тосно» из Ленинградской области, поэтому болельщики показали, что у них нет претензий к нему. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.
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