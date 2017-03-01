Миранчук спешит навстречу «Рубину»
Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно». В полуфинале железнодорожники встретятся с «Уфой», а в случае победы потенциально могут сыграть в финале с «Рубином», куда хочет уйти железнодорожник.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Без малого три года назад перед матчем на этом же стадионе царила очень похожая обстановка. Тоже прохладное начало весны. Тоже Кубок. Тоже «Тосно». Только на месте «Локомотива» был «Спартак». Который умудрился проиграть. В тот вечер многие впервые в жизни услышали о клубе из Ленинградской области. А
Больше тысячи дней прошло с тех пор. И у поклонников «Локо» было куда больше поводов для беспокойства, чем тогда — у спартаковских. «Тосно» превратился за это время из неизвестного клуба второго дивизиона в главного претендента на выход в
Завершая параллель с историческим матчем 2014-го, важно отметить, что перспективы железнодорожников перед стартом весенней части чемпионата куда более сомнительны, чем в свое время спартаковские. Осень
Юрий Павлович — легендарный кубковый боец, четыре раза брал с «Локо» этот трофей. И знает, что главный залог успеха в матчах на вылет — сплоченность. А потому бросать в бой подписанных в последние часы трансферного окна Соломона Кверквелию и Ари не рискнул. Оба остались на скамейке. Состав Семин выставил в точности такой, как в последних товарищеских матчах на сборе в Испании.
43-летний тренер Дмитрий Лоськов, внесенный в заявку на сезон ради прощального матча, наблюдал за игрой с трибуны. Для слезной церемонии явно найдется денек получше. Потеплее. Поспокойнее. В Кубке — не до сантиментов. Да и зрителей должно собраться побольше. Ведь в среду черкизовская арена пустовала на две трети. А скорее даже на три четверти….
Схема с тремя центральными защитниками не предполагает яркой комбинационной игры, но «Локомотиву» точно было не до эстетики. В гости к ним приехала крепкая злая команда, которую предстояло перебороть. Причем начали хозяева суетливо. Словно испугались они плотного прессинга ленинградцев. Мяч не держался. Доходило до того, что защитники «Локо» подолгу пасовались неподалеку от своей штрафной, потому как все пути в атаку были перекрыты. Так что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, посетивший матч, поначалу мог оценить только действия Гильерме и Игоря Денисова, а вот еще один потенциальный сборник Алексей Миранчук оказался из игры выключен.
Но это поначалу. Именно Миранчук, ставший главным героем зимнего трансферного окна, открыл счет после, по сути, первой острой атаки «Локо». Да и та перешла в решающую стадию случайно: после неудачного удара Пейчиновича и рикошета защитники «Тосно» растерялись и позволили Янбаеву выйти на оперативный простор. Дальше последовали аккуратная скидка Миранчуку и четкий удар в ближний угол.
Важно отметить, что за несколько минут до гола фанатская трибуна от души скандировала «Леша Миранчук!». Значит, не злится на парня, что мог уйти. А заодно уговаривает его остаться, ведь полузащитник пока так и не определился со своим будущим. Скорее всего, летом он сменит клуб. Скорее всего, окажется в «Рубине». Но это не точно.
Поведя в счете, «Локо» успокоился и почти перестал терять мяч, что в дебюте случалось регулярно. Правда, Майкон в роли центрального нападающего
Второй тайм прошел в похожем ключе: много борьбы, мало шансов забить. Трибуны
«Локо» идет дальше. Без блеска, без разгрома, но уверенно.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Черкизова.
|1.03.2017 19:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Локомотив
|Локомотив М
|1:0
|Тосно
|Первый тайм: 1:0
|Юрий Семин
|Дмитрий Парфенов
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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