Миранчук спешит навстречу «Рубину»

Без малого три года назад перед матчем на этом же стадионе царила очень похожая обстановка. Тоже прохладное начало весны. Тоже Кубок. Тоже «Тосно». Только на месте «Локомотива» был «Спартак». Который умудрился проиграть. В тот вечер многие впервые в жизни услышали о клубе из Ленинградской области. А красно-белые задали тон кошмарной весне: спустя несколько дней уволили Валерия Карпина, а команда с треском опустилась из группы лидеров ниже зоны еврокубков.

Больше тысячи дней прошло с тех пор. И у поклонников «Локо» было куда больше поводов для беспокойства, чем тогда — у спартаковских. «Тосно» превратился за это время из неизвестного клуба второго дивизиона в главного претендента на выход в премьер-лигу. Его тренирует амбициозный штаб экс-красно-белых чемпионов: Дмитрию Парфенову помогает Владимир Бесчастных. В составе хватает известных и опытных футболистов. Правда, обладатели самых звучных фамилий остались в запасе. Речь об Артеме Милевском, игравшем у Юрия Семина в киевском «Динамо», и Арсении Логашове, перешедшем этой зимой в «Тосно» из… «Локо».

Завершая параллель с историческим матчем 2014-го, важно отметить, что перспективы железнодорожников перед стартом весенней части чемпионата куда более сомнительны, чем в свое время спартаковские. Осень красно-зеленые провели слабо, занимают только десятое место. И для них именно Кубок России — главный шанс спасти сезон. Тогда как «Спартак» мечтал о золоте, чем «Тосно» воспользовался. В этом — главное отличие. Недооценки соперника со стороны хозяев не могло быть в принципе. Ее и не случилось.

Юрий Павлович — легендарный кубковый боец, четыре раза брал с «Локо» этот трофей. И знает, что главный залог успеха в матчах на вылет — сплоченность. А потому бросать в бой подписанных в последние часы трансферного окна Соломона Кверквелию и Ари не рискнул. Оба остались на скамейке. Состав Семин выставил в точности такой, как в последних товарищеских матчах на сборе в Испании.

43-летний тренер Дмитрий Лоськов, внесенный в заявку на сезон ради прощального матча, наблюдал за игрой с трибуны. Для слезной церемонии явно найдется денек получше. Потеплее. Поспокойнее. В Кубке — не до сантиментов. Да и зрителей должно собраться побольше. Ведь в среду черкизовская арена пустовала на две трети. А скорее даже на три четверти….

Схема с тремя центральными защитниками не предполагает яркой комбинационной игры, но «Локомотиву» точно было не до эстетики. В гости к ним приехала крепкая злая команда, которую предстояло перебороть. Причем начали хозяева суетливо. Словно испугались они плотного прессинга ленинградцев. Мяч не держался. Доходило до того, что защитники «Локо» подолгу пасовались неподалеку от своей штрафной, потому как все пути в атаку были перекрыты. Так что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, посетивший матч, поначалу мог оценить только действия Гильерме и Игоря Денисова, а вот еще один потенциальный сборник Алексей Миранчук оказался из игры выключен.

Но это поначалу. Именно Миранчук, ставший главным героем зимнего трансферного окна, открыл счет после, по сути, первой острой атаки «Локо». Да и та перешла в решающую стадию случайно: после неудачного удара Пейчиновича и рикошета защитники «Тосно» растерялись и позволили Янбаеву выйти на оперативный простор. Дальше последовали аккуратная скидка Миранчуку и четкий удар в ближний угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fclm_official">@fclm_official</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a>. 1/4 финала. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE?src=hash">#ЛокоТосно</a> 1:0 19' Алексей Миранчук <a href="https://t.co/3PoQxn8X6d">pic.twitter.com/3PoQxn8X6d</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/836983969015033857">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Важно отметить, что за несколько минут до гола фанатская трибуна от души скандировала «Леша Миранчук!». Значит, не злится на парня, что мог уйти. А заодно уговаривает его остаться, ведь полузащитник пока так и не определился со своим будущим. Скорее всего, летом он сменит клуб. Скорее всего, окажется в «Рубине». Но это не точно.

Поведя в счете, «Локо» успокоился и почти перестал терять мяч, что в дебюте случалось регулярно. Правда, Майкон в роли центрального нападающего по-прежнему оставался на голодном пайке. Но куда важнее в такой ситуации был контроль в центральной зоне. До перерыва опасных моментов больше не было. Если не считать жесткое столкновение Гильерме с чемпионом юношеского Euro-2013 Александром Макаровым, арендованным «Тосно» у ЦСКА. Голкипер «Локо» так корчился от боли, что, казалось, потребуется замена. Обошлось.

Второй тайм прошел в похожем ключе: много борьбы, мало шансов забить. Трибуны по-настоящему оживились лишь однажды, когда Майкон уступил место на поле Ари. Бразильца, оказавшегося лишним в «Краснодаре», Черкизово встретило очень тепло. Ответить на это голом он мог, но свои полумоменты не использовал. Хотя чем ближе был финальный свисток, тем больше свободных зон образовывалось в обороне «Тосно». Ничем не отметился и Милевский, получивший от Парфенова те же 20 минут. Все, чем запомнился «Тосно» — удар со штрафного Рустема Мухаметшина. Мяч пролетел выше перекладины, Гильерме все контролировал. Даже штурма финального не получилось.

«Локо» идет дальше. Без блеска, без разгрома, но уверенно. По-семински. До пятого Кубка России Палычу осталось сделать два шага.

Филипп ПАПЕНКОВ

из Черкизова.