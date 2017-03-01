Семин: Ари имел хорошие шансы для взятия ворот в матче с «Тосно»
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари имел хорошие моменты в матче Кубка России с «Тосно», в которых должен был забивать, потому что является большим мастером. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
В среду «Локомотив» в матче ¼ финала Кубка России на своем поле обыграл «Тосно» из Ленинградской области со счетом 1:0 и пробился в полуфинал турнира. 31-летний Ари дебютировал за железнодорожников, выйдя на поле на 70-й минуте вместо своего соотечественника Маркеса Майкона.
«Хорошо вышел, за исключением того, что он должен забивать из ситуаций, в которых находился, потому что он большой мастер и хорошо реализовывает моменты. Наш матч прошел напряженно. Мы сегодня хорошо играли в обороне, не давали создавать моменты, но главное, что победили», — сказал Семин.
Также он отметил, что защитник Тарас Михалик избежал серьезной травмы. «Думаю, с ним нормально. Доктора свою работу сделают. Он принял на себя очень сильный удар, сейчас придет, отлежится и все будет нормально», — отметил главный тренер.
В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет против «Уфы», которая в среду победила махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0.
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук отдал всего себя на поле в четвертьфинальном матче Кубка России с «Тосно» из Ленинградской области, поэтому болельщики показали, что у них нет претензий к нему. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.