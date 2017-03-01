Мещеряков: Болельщики «Локомотива» показали, что у них нет претензий к Миранчуку
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук отдал всего себя на поле в четвертьфинальном матче Кубка России с «Тосно» из Ленинградской области, поэтому болельщики показали, что у них нет претензий к нему. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.
В среду «Локомотив» на домашнем стадионе обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, забив единственный гол в игре. Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил ТАСС, что «Локомотив» в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с «Рубином» трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с казанским клубом. В январе полузащитник написал заявление об увольнении из «Локомотива», однако спустя месяц его отозвал.
«Болельщики “Локомотива” доказали, что если человек отдает себя на поле игре за команду, то к нему претензий быть не может», — заявил Мещеряков.
По его мнению, еще рано давать оценку качеству игры «Локомотива». «Качество игры вторично сегодня, первичен результат. Пока рано оценивать игру, но несколько минут мне понравились», — сказал он.
В зимнее трансферное окно состав команды на правах аренды пополнил бразильский нападающий Ари. «Ари — обученный нападающий, который принесет пользу команде. Будет ли сделана ставка на него? Ставка будет сделана на всю команду», — отметил Мещеряков.
В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уфой».
Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно». В полуфинале железнодорожники встретятся с «Уфой», а в случае победы потенциально могут сыграть в финале с «Рубином», куда хочет уйти железнодорожник.