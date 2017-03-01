Мещеряков: Болельщики «Локомотива» показали, что у них нет претензий к Миранчуку

В среду «Локомотив» на домашнем стадионе обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, забив единственный гол в игре. Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил ТАСС, что «Локомотив» в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с «Рубином» трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с казанским клубом. В январе полузащитник написал заявление об увольнении из «Локомотива», однако спустя месяц его отозвал.

«Болельщики “Локомотива” доказали, что если человек отдает себя на поле игре за команду, то к нему претензий быть не может», — заявил Мещеряков.

По его мнению, еще рано давать оценку качеству игры «Локомотива». «Качество игры вторично сегодня, первичен результат. Пока рано оценивать игру, но несколько минут мне понравились», — сказал он.

В зимнее трансферное окно состав команды на правах аренды пополнил бразильский нападающий Ари. «Ари — обученный нападающий, который принесет пользу команде. Будет ли сделана ставка на него? Ставка будет сделана на всю команду», — отметил Мещеряков.

В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уфой».