В среду «Локомотив» в матче ¼ финала Кубка России на своем поле обыграл «Тосно» из Ленинградской области со счетом 1:0 и пробился в полуфинал турнира.

«Конечно, “Тосно” выйдет из своей лиги, сомнений нет. Это такая же хорошая команда, как и большая группа у нас в лиге, так же будут играть и бороться. Там опытные игроки, это серьезная, хорошая команда», — сказал Семин.

В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет против «Уфы», которая в среду победила махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0.