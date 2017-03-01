Семин: «Тосно» — такая же хорошая команда, как и многие клубы из РФПЛ
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Тосно», который в среду проиграл московскому «Локомотиву» в матче Кубка России, — такая же хорошая команда, как и многие из Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
В среду «Локомотив» в матче ¼ финала Кубка России на своем поле обыграл «Тосно» из Ленинградской области со счетом 1:0 и пробился в полуфинал турнира.
«Конечно, “Тосно” выйдет из своей лиги, сомнений нет. Это такая же хорошая команда, как и большая группа у нас в лиге, так же будут играть и бороться. Там опытные игроки, это серьезная, хорошая команда», — сказал Семин.
В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет против «Уфы», которая в среду победила махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0.
|1.03.2017 19:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Локомотив
|Локомотив М
|1:0
|Тосно
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Дмитрий Парфенов
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter