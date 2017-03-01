Парфенов: Футболисты «Тосно» не стушевались перед «Локомотивом»

В среду «Тосно» в четвертьфинальном матче Кубка России проиграл в гостях московскому «Локомотиву» со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

«Рад за ребят, хотели исправить ситуацию, в которую сами попали из-за рикошетов. Но этим и отличается команда премьер-лиги — есть моменты, они их реализовывают. Нашей команде есть куда двигаться, мои ребята перед “Локомотивом” не стушевались, показали добротный футбол, но не хватило забитого мяча», — сказал Парфенов.

В полуфинальных матчах Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уфой», а «Урал» встретится с «Рубином».