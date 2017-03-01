Парфенов: Футболисты «Тосно» не стушевались перед «Локомотивом»
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Игроки футбольного клуба из Ленинградской области «Тосно» не стушевались перед московским «Локомотивом» в матче Кубка России и показали добротный футбол. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов.
В среду «Тосно» в четвертьфинальном матче Кубка России проиграл в гостях московскому «Локомотиву» со счетом 0:1 и вылетел из турнира.
«Рад за ребят, хотели исправить ситуацию, в которую сами попали
В полуфинальных матчах Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уфой», а «Урал» встретится с «Рубином».
|1.03.2017 19:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Локомотив
|Локомотив М
|1:0
|Тосно
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Дмитрий Парфенов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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