Определились все полуфиналисты Кубка России по футболу
Московский «Локомотив» стал последним полуфиналистом Кубка России, дома переиграв команду ФНЛ «Тосно». Ранее в эту стадию турнира пробились екатеринбургский «Урал», казанский «Рубин» и «Уфа».
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«Локомотив» в полуфинале Кубка России дома победил «Тосно», занимающий второе место в первенстве ФНЛ. Команду из Ленинградской области с 2015 года возглавляет бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов.
Единственный гол был забит на 19-й минуте. После скидки Рената Янбаева ударом с лета отличился Алексей Миранчук, поразивший ближний от себя угол ворот. 21-летний полузащитник мог во время зимнего трансферного окна перейти в казанский «Рубин», но сделка сорвалась.
5 апреля в полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уфой», на своем поле со счетом 1:0 переигравшей махачкалинский «Анжи». Единственный гол в составе башкирской команды на 65-й минуте забил Азамат Засеев, в одно касание отправивший мяч в ворота после прострела Александра Сухова на ближнюю штангу.
Ранее первым четвертьфиналистом Кубка России стал екатеринбургский «Урал», в серии пенальти переигравший «Краснодар» — 3:3 (по пен. 4:3). Встреча
До перерыва Владимир Ильин отыграл один мяч, а в начале второго тайма румынский полузащитник Эрик Бикфалви, в январе перешедший в «Урал» из «Томи» забил еще два гола, сравняв счет. На последней минуте основного времени Смолов не реализовал пенальти, пробив выше ворот. В самом начале дополнительного времени «Урал» после второй желтой карточки Александра Данцева остался в меньшинстве. В послематчевой серии пенальти голкипер «Урала» Николай Заболотный отразил удары Кристиана Рамиреса и Смолова. При этом все футболисты екатеринбургского клуба били точно.
В полуфинале «Урал» 5 апреля сыграет с казанским «Рубином», дома одолевшим команду ФНЛ новосибирскую «Сибирь» со счетом 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил бразильский нападающий хозяев Жонатас, пробивший головой из центра штрафной после навеса Руслана Камболова.
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