Из «Зенита» — в историю. Семак начинает в «Уфе» с рекорда
«Уфа» в ¼ финала Кубка России обыграла «Анжи» со счетом 1:0, впервые в своей истории выйдя в полуфинал турнира.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Анжи», в былые годы и в финале Кубка России игравший, до ¼ финала добрался, благодаря, в том числе, победе над действующим обладателем трофея «Зенитом». И тоже с тренером, который клуб покинул — Павлом Врбой. Теперь «Анжи» рулит экспрессивный Александр Григорян. Для него это тоже дебют. Не в роли главного тренера — в «Анжи». И в
Семак для дебюта выглядел уверенно. С улыбкой о
Только промелькнет
Для любителей вешать ярлыки зафиксируем: собранный почти заново «Анжи» (14 новых футболистов) выглядел ровнее «Уфы». Между прочим, восьмой команды чемпионата. Структурно «Уфа» была все той же, что и осенью — трендовые 3−5−2, четыре стартовых изменения, но только два из них вынужденные — Пуцко вместо Васина и Шелия вместо Лунева.
Но паритет в первом тайме — не упрек Семаку. Это похвала Григоряну. Несмотря на некий эпатаж, который его окружает, человеком он видится очень умным. За несколько дней до матча Григорян справедливо заметил, что главная цель сейчас — отработать игру в обороне. Для атаки при таком количестве новых футболистов времени не хватает.
С обороной в «Анжи» уже порядок. Даже когда во втором тайме «Уфа» взвинтила темп, начав крутить неплохие комбинации, махачкалинцы гнулись, но не ломались. И победный гол хозяев от Засеева показателен: он — результат не ошибок защиты, а отличной атаки. Такой у «Анжи» пока нет.
Главное, что можно вынести из дебюта Семака — «Уфа» выглядела цельно. Увязнув в первом тайме, игроки и тренер нашли, как и в чем прибавить. И другая мысль — «Анжи» не безнадежен. Есть проблемы в атаке, но главное, что есть защита, на которой Григорян продолжит стройку. Там и голы появятся.
|Сергей Семак
|Александр Григорян
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Угловые
|4
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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