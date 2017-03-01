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Все-таки Сергей Семак — особенный человек. Ну, уж умеющий ловить момент — так точно. Первый официальный мачт в качестве главного тренера — и сразу рекорд. Еще никогда «Уфа» не добиралась до полуфинала Кубка России. А с Семаком вот вышла. Хотя понятно, что тут велика роль и Виктора Гончаренко, с которым уфимцы преодолели предыдущие стадии.

«Анжи», в былые годы и в финале Кубка России игравший, до ¼ финала добрался, благодаря, в том числе, победе над действующим обладателем трофея «Зенитом». И тоже с тренером, который клуб покинул — Павлом Врбой. Теперь «Анжи» рулит экспрессивный Александр Григорян. Для него это тоже дебют. Не в роли главного тренера — в «Анжи». И в премьер-лиге.

Семак для дебюта выглядел уверенно. С улыбкой о чем-то говорил арбитру, но при этом было заметно, что за этой улыбкой скрывалось напряжение. Потому что «Уфа» вязла в обороне «Анжи». Доходила до середины поля, а дальше начиналась зона боевых действий — подкаты, стыки. Неудивительно, что первый удар по воротам случился только на 12-й минуте.

Только промелькнет что-то в стиле Семака-игрока — хитрая игра пяткой или корпусом — как этот креатив упирался в непоколебимую уверенность «Анжи»: «Нет, не выйдет». А во второй половине тайма гости сами пошли вперед. В основном усилиями правого фланга, где обыгрывал и лез даже на двоих защитников Хубулов.

Для любителей вешать ярлыки зафиксируем: собранный почти заново «Анжи» (14 новых футболистов) выглядел ровнее «Уфы». Между прочим, восьмой команды чемпионата. Структурно «Уфа» была все той же, что и осенью — трендовые 3−5−2, четыре стартовых изменения, но только два из них вынужденные — Пуцко вместо Васина и Шелия вместо Лунева.

Но паритет в первом тайме — не упрек Семаку. Это похвала Григоряну. Несмотря на некий эпатаж, который его окружает, человеком он видится очень умным. За несколько дней до матча Григорян справедливо заметил, что главная цель сейчас — отработать игру в обороне. Для атаки при таком количестве новых футболистов времени не хватает.

С обороной в «Анжи» уже порядок. Даже когда во втором тайме «Уфа» взвинтила темп, начав крутить неплохие комбинации, махачкалинцы гнулись, но не ломались. И победный гол хозяев от Засеева показателен: он — результат не ошибок защиты, а отличной атаки. Такой у «Анжи» пока нет.

Главное, что можно вынести из дебюта Семака — «Уфа» выглядела цельно. Увязнув в первом тайме, игроки и тренер нашли, как и в чем прибавить. И другая мысль — «Анжи» не безнадежен. Есть проблемы в атаке, но главное, что есть защита, на которой Григорян продолжит стройку. Там и голы появятся.