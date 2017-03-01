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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/28938236/
1 марта 2017, 20:29 | Футбол: Кубок России | Советский спорт

Из «Зенита» — в историю. Семак начинает в «Уфе» с рекорда

«Уфа» в ¼ финала Кубка России обыграла «Анжи» со счетом 1:0, впервые в своей истории выйдя в полуфинал турнира.

Уфа в ¼ финала Кубка России обыграла <span class=error>Анжи</span> со счетом 1:0 впервые в своей истории выйдя в полуфинал турнира. Увеличить
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Все-таки Сергей Семак — особенный человек. Ну, уж умеющий ловить момент — так точно. Первый официальный мачт в качестве главного тренера — и сразу рекорд. Еще никогда «Уфа» не добиралась до полуфинала Кубка России. А с Семаком вот вышла. Хотя понятно, что тут велика роль и Виктора Гончаренко, с которым уфимцы преодолели предыдущие стадии.

«Анжи», в былые годы и в финале Кубка России игравший, до ¼ финала добрался, благодаря, в том числе, победе над действующим обладателем трофея «Зенитом». И тоже с тренером, который клуб покинул — Павлом Врбой. Теперь «Анжи» рулит экспрессивный Александр Григорян. Для него это тоже дебют. Не в роли главного тренера — в «Анжи». И в премьер-лиге.

Семак для дебюта выглядел уверенно. С улыбкой о чем-то говорил арбитру, но при этом было заметно, что за этой улыбкой скрывалось напряжение. Потому что «Уфа» вязла в обороне «Анжи». Доходила до середины поля, а дальше начиналась зона боевых действий — подкаты, стыки. Неудивительно, что первый удар по воротам случился только на 12-й минуте.

Только промелькнет что-то в стиле Семака-игрока — хитрая игра пяткой или корпусом — как этот креатив упирался в непоколебимую уверенность «Анжи»: «Нет, не выйдет». А во второй половине тайма гости сами пошли вперед. В основном усилиями правого фланга, где обыгрывал и лез даже на двоих защитников Хубулов.

Для любителей вешать ярлыки зафиксируем: собранный почти заново «Анжи» (14 новых футболистов) выглядел ровнее «Уфы». Между прочим, восьмой команды чемпионата. Структурно «Уфа» была все той же, что и осенью — трендовые 3−5−2, четыре стартовых изменения, но только два из них вынужденные — Пуцко вместо Васина и Шелия вместо Лунева.

Но паритет в первом тайме — не упрек Семаку. Это похвала Григоряну. Несмотря на некий эпатаж, который его окружает, человеком он видится очень умным. За несколько дней до матча Григорян справедливо заметил, что главная цель сейчас — отработать игру в обороне. Для атаки при таком количестве новых футболистов времени не хватает.

С обороной в «Анжи» уже порядок. Даже когда во втором тайме «Уфа» взвинтила темп, начав крутить неплохие комбинации, махачкалинцы гнулись, но не ломались. И победный гол хозяев от Засеева показателен: он — результат не ошибок защиты, а отличной атаки. Такой у «Анжи» пока нет.

Главное, что можно вынести из дебюта Семака — «Уфа» выглядела цельно. Увязнув в первом тайме, игроки и тренер нашли, как и в чем прибавить. И другая мысль — «Анжи» не безнадежен. Есть проблемы в атаке, но главное, что есть защита, на которой Григорян продолжит стройку. Там и голы появятся.

1.03.2017 17:00 Плей-офф: 1/4 финала Нефтяник
Уфа 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Семак Александр Григорян
Голы
65′ Азамат Засеев (А. Сухов) 13
Составы
Гиорги Шелия 88
Павел Аликин (к) 3
Дмитрий Живоглядов 17
Кэтэлин Карп 93
Александр Сухов 33
86′ Дмитрий Стоцкий 39
89′ Иван Пауревич 19
Александр Пуцко 45
54′ 90′ Азамат Засеев 13
Вячеслав Кротов 57
74′ Дмитрий Сысуев 7
Владимир Зубарев 60
57′ 90′ Силвестр Игбун 44
Игорь Безденежных 87
1 Давид Юрченко
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель
91 Павел Яковлев 32′
10 Адлан Кацаев
92 Сергей Брызгалов
8 Арсен Хубулов 71′
99 Александр Прудников
9 Шамиль Асильдаров (к) 59′
77 Аяз Гулиев 77′
6 Саид Эззатоллахи 71′
19 Павел Долгов
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Угловые 4
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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