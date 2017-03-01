Григорий Иванов: В перерыве я сказал: «Ребята…»

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«ЗАБРЕЗЖИЛ ШАНС»

— Корреспонденты любят спрашивать в таких случаях, что происходило в раздевалке в перерыве. Я не исключение.

— Ну, что там могло происходить? Я сказал: «Ребята…»… А вообще поверил в хороший результат, когда мы забили второй мяч. Видно было, что краснодарцы подрасслабились, а наши, наоборот, прибавляют.

— Почему же сразу не вышли на поле «прибавленными»?

— Прилетели поздно, долго ехали в автобусе, на поле не успели толком разобраться — а уже получили два. Потом понемногу начали играть в футбол и поддавливать хозяев. Наверное, при счете 3:0 они были уже уверены в победе. Но мы забили первый — и забрезжил шанс. Второй — и надежда окрепла. Разве мы приехали стоять и ждать, когда нас раздавят? Нет. Значит, надо сопротивляться.

— И все-таки: что сказали команде при счете 1:3?

— «Ребята, они нам забили три за тайм, нам осталось забить два за тайм. Ничего невозможного в этом нет».

— Интеллигентно.

— Меня часто спрашивают, что и как говорю в раздевалке. Разумеется, в перерыве я туда заходил. Но это всегда остается между мной, тренерами и командой, за двери раздевалки наши разговоры утекать не должны. Они не для широкой публики. Главное — добились результата.

— Бывает такое, что вообще молчите в перерыве?

— Конечно. Когда видно, что разговоры бесполезны, команда неуправляема, тогда и не говорю. Не стоит забывать, однако, про главного тренера. Александр Тарханов по-быстрому подсказал ошибки, подсказал всем за пять минут, что поменять. Сработало.

— Автор дубля Бикфалви перешел в «Урал» из «Томи» на правах свободного агента. Пришлось побороться за румына?

— Не знаю, много ли было претендентов, но переговоры мы вели долго. Хотели пригласить Эрика еще летом, то тогдашнему главному тренеру (Вадим Скрипченко. — Прим. «Советского спорта») Бикфалви не подошел. Неизвестно, по каким причинам: мы собирали информацию об игроке и знали, что это профессионал высокого уровня, порядочный человек.

Крах бомбардира. Смолов не забил два пенальти, «Краснодар» вылетел из Кубка.

«Я ЖЕ НЕ УЧУ ХИРУРГА РЕЗАТЬ!»

— Премировать команду дополнительно будете после такой игры?

— Конечно, нет. Это же Кубок! Победим в финале — тогда и премируем.

— «Урал» оплатил кинотеатр в Екатеринбурге, где краснодарский матч могли посмотреть ваши болельщики. Много пришло народа?

— Человек триста. Пришли с баннерами и плакатами, не расходились, болели до глубокой ночи с учетом разницы во времени, всем очень понравилось. Стараемся найти любую возможность, чтобы помочь своим болельщикам. Есть, конечно, некоторые, не вникающие в суть футбола и любящие больше себя, чем команду. Возмущались тем, что их не спросили, где играть против «Краснодара», и провели этот матч на юге. Но они тоже наши, к их мнению всегда прислушиваемся. Даже тогда, когда они начинают говорить на всю страну, что их мнение ни во что не ставят.

— «Урал» победил, а победителей не судят.

— Не знаю… На нервах, понятно, можно много чего сказать. Но я же не могу учить хирурга, как и что ему резать?! Болельщики — не специалисты, они любят футбол, ходят на футбол, но руководствуются больше эмоциями, чем здравым смыслом. Мы их любим. Но иногда они не правы.

— С «Амкаром» 5 марта сыграете на своем стадионе?

— Да.

— По сравнению с 28 февраля там будет больше травы?

— Безусловно. Трава растет по 3−4 миллиметра в день, до матча уже подстригать будем. Думаю, поле в Екатеринбурге будет лучшего качества, чем, допустим, в Казани, где «Рубин» принимал «Сибирь».

— Общались после игры с Сергеем Галицким?

— Нет, руководство «Краснодара» после игры не видел. Пообщались со Смоловым, с которым сохранились теплые отношения. Очень уважаю его, как футболиста. Был разговор с Игорем Шалимовым. Оба выглядели удрученными, но это объяснимо.