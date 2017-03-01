Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/28938235/
1 марта 2017, 20:28 | Футбол: Кубок России | Советский спорт

Григорий Иванов: В перерыве я сказал: «Ребята…»

Президент «Урала» Григорий Иванов, выбившего из Кубка России статусный «Краснодар», рассказал «Советскому спорту» о переломном моменте четвертьфинального триллера, уральских болельщиках и екатеринбургской траве.

Президент Урала Григорий <span class=error>Иванов</span> выбившего из Кубка России статусный Краснодар рассказал Советскому спорту о переломном моменте четвертьфинального триллера уральских болельщиках и екатеринбургской траве. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ЗАБРЕЗЖИЛ ШАНС»

— Корреспонденты любят спрашивать в таких случаях, что происходило в раздевалке в перерыве. Я не исключение.
— Ну, что там могло происходить? Я сказал: «Ребята…»… А вообще поверил в хороший результат, когда мы забили второй мяч. Видно было, что краснодарцы подрасслабились, а наши, наоборот, прибавляют.

— Почему же сразу не вышли на поле «прибавленными»?
— Прилетели поздно, долго ехали в автобусе, на поле не успели толком разобраться — а уже получили два. Потом понемногу начали играть в футбол и поддавливать хозяев. Наверное, при счете 3:0 они были уже уверены в победе. Но мы забили первый — и забрезжил шанс. Второй — и надежда окрепла. Разве мы приехали стоять и ждать, когда нас раздавят? Нет. Значит, надо сопротивляться.

— И все-таки: что сказали команде при счете 1:3?
— «Ребята, они нам забили три за тайм, нам осталось забить два за тайм. Ничего невозможного в этом нет».

— Интеллигентно.
— Меня часто спрашивают, что и как говорю в раздевалке. Разумеется, в перерыве я туда заходил. Но это всегда остается между мной, тренерами и командой, за двери раздевалки наши разговоры утекать не должны. Они не для широкой публики. Главное — добились результата.

— Бывает такое, что вообще молчите в перерыве?
— Конечно. Когда видно, что разговоры бесполезны, команда неуправляема, тогда и не говорю. Не стоит забывать, однако, про главного тренера. Александр Тарханов по-быстрому подсказал ошибки, подсказал всем за пять минут, что поменять. Сработало.

— Автор дубля Бикфалви перешел в «Урал» из «Томи» на правах свободного агента. Пришлось побороться за румына?
— Не знаю, много ли было претендентов, но переговоры мы вели долго. Хотели пригласить Эрика еще летом, то тогдашнему главному тренеру (Вадим Скрипченко. — Прим. «Советского спорта») Бикфалви не подошел. Неизвестно, по каким причинам: мы собирали информацию об игроке и знали, что это профессионал высокого уровня, порядочный человек.

Крах бомбардира. Смолов не забил два пенальти, «Краснодар» вылетел из Кубка.

«Я ЖЕ НЕ УЧУ ХИРУРГА РЕЗАТЬ!»

— Премировать команду дополнительно будете после такой игры?
— Конечно, нет. Это же Кубок! Победим в финале — тогда и премируем.

— «Урал» оплатил кинотеатр в Екатеринбурге, где краснодарский матч могли посмотреть ваши болельщики. Много пришло народа?
— Человек триста. Пришли с баннерами и плакатами, не расходились, болели до глубокой ночи с учетом разницы во времени, всем очень понравилось. Стараемся найти любую возможность, чтобы помочь своим болельщикам. Есть, конечно, некоторые, не вникающие в суть футбола и любящие больше себя, чем команду. Возмущались тем, что их не спросили, где играть против «Краснодара», и провели этот матч на юге. Но они тоже наши, к их мнению всегда прислушиваемся. Даже тогда, когда они начинают говорить на всю страну, что их мнение ни во что не ставят.

— «Урал» победил, а победителей не судят.
— Не знаю… На нервах, понятно, можно много чего сказать. Но я же не могу учить хирурга, как и что ему резать?! Болельщики — не специалисты, они любят футбол, ходят на футбол, но руководствуются больше эмоциями, чем здравым смыслом. Мы их любим. Но иногда они не правы.

— С «Амкаром» 5 марта сыграете на своем стадионе?
— Да.

— По сравнению с 28 февраля там будет больше травы?
— Безусловно. Трава растет по 3−4 миллиметра в день, до матча уже подстригать будем. Думаю, поле в Екатеринбурге будет лучшего качества, чем, допустим, в Казани, где «Рубин» принимал «Сибирь».

— Общались после игры с Сергеем Галицким?
— Нет, руководство «Краснодара» после игры не видел. Пообщались со Смоловым, с которым сохранились теплые отношения. Очень уважаю его, как футболиста. Был разговор с Игорем Шалимовым. Оба выглядели удрученными, но это объяснимо.

28.02.2017 19:30 Зрители 10275 Плей-офф: 1/4 финала Арена Краснодар
Урал 3:3 Краснодар
По пенальти: 4:3
Основное время: 3:3 (1:3)
Главные тренеры
Александр Тарханов Игорь Шалимов
Голы
35′ Владимир Ильин 18
53′ Эрик Бикфалви 6
65′ Эрик Бикфалви 6
90 Федор Смолов 2′
16 Виктор Классон 14′
16 Виктор Классон 33′
Нереализованные пенальти
90 Ф. Смолов 89′
Составы
Николай Заболотный 28
61′ Денис Кулаков 15
74′ 92′ Александр Данцев 7
Грегор Балажиц 4
Эрик Бикфалви 6
Владимир Ильин 18
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
45′ Доминик Динга 5
115′ Александр Новиков 12
84′ Николай Димитров 17
Эдгар Манучарян 99
96′ Чисамба Лунгу 10
Михаил Меркулов 27
1 Станислав Крицюк
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду 43′
6 Андреас Гранквист (к) 90+1′
8 Юрий Газинский 100′
11 Вячеслав Подберезкин
90 Федор Смолов
16 Виктор Классон
17 Виталий Калешин 10′
18 Владимир Быстров
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 58′
21 Рикардо Лаборде 76′
30 Роман Шишкин 71′
15 Илья Жигулев
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Еще 7 новостей  Все новости
1 марта

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас