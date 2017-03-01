Тарханов: «Урал» тренировал пенальти перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что команда готовилась к возможному исходу с серией пенальти в матче ¼ финала Кубка России с «Краснодаром». «Краснодар» вёл 3:0 по ходу игры, однако «Урал» сравнял счёт, а в серии пенальти вырвал победу (3:3, по пенальти — 4:3).
«Это наш секрет, что я сказал команде в раздевалке в перерыве матча. При всех пропущенных голах мы совершили
|28.02.2017 19:30
|Зрители 10275
|Плей-офф: 1/4 финала
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Игорь Шалимов
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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