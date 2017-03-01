Тарханов: «Урал» тренировал пенальти перед матчем с «Краснодаром»

«Это наш секрет, что я сказал команде в раздевалке в перерыве матча. При всех пропущенных голах мы совершили какие-то детские ошибки. Плюс в товарищеских играх был другой темп, поэтому нам пришлось подстроится. Также привыкали к стадиону. Но уже в конце первого тайма мы адаптировались и даже забили гол. Когда Смолов в конце матча подошёл исполнять пенальти, то думал, что он забьёт. Слава богу, что он не забил. Если честно, то перед матчем с “Краснодаром” мы тренировали пенальти и держали такой возможный исход матча в уме», — цитирует Тарханова «Спорт FM».