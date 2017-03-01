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1 марта 2017, 20:17 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Тарханов: «Урал» тренировал пенальти перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что команда готовилась к возможному исходу с серией пенальти в матче ¼ финала Кубка России с «Краснодаром». «Краснодар» вёл 3:0 по ходу игры, однако «Урал» сравнял счёт, а в серии пенальти вырвал победу (3:3, по пенальти — 4:3).

«Это наш секрет, что я сказал команде в раздевалке в перерыве матча. При всех пропущенных голах мы совершили какие-то детские ошибки. Плюс в товарищеских играх был другой темп, поэтому нам пришлось подстроится. Также привыкали к стадиону. Но уже в конце первого тайма мы адаптировались и даже забили гол. Когда Смолов в конце матча подошёл исполнять пенальти, то думал, что он забьёт. Слава богу, что он не забил. Если честно, то перед матчем с “Краснодаром” мы тренировали пенальти и держали такой возможный исход матча в уме», — цитирует Тарханова «Спорт FM».

28.02.2017 19:30 Зрители 10275 Плей-офф: 1/4 финала Арена Краснодар
Урал 3:3 Краснодар
По пенальти: 4:3
Основное время: 3:3 (1:3)
Главные тренеры
Александр Тарханов Игорь Шалимов
Голы
35′ Владимир Ильин 18
53′ Эрик Бикфалви 6
65′ Эрик Бикфалви 6
90 Федор Смолов 2′
16 Виктор Классон 14′
16 Виктор Классон 33′
Нереализованные пенальти
90 Ф. Смолов 89′
Составы
Николай Заболотный 28
61′ Денис Кулаков 15
74′ 92′ Александр Данцев 7
Грегор Балажиц 4
Эрик Бикфалви 6
Владимир Ильин 18
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
45′ Доминик Динга 5
115′ Александр Новиков 12
84′ Николай Димитров 17
Эдгар Манучарян 99
96′ Чисамба Лунгу 10
Михаил Меркулов 27
1 Станислав Крицюк
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду 43′
6 Андреас Гранквист (к) 90+1′
8 Юрий Газинский 100′
11 Вячеслав Подберезкин
90 Федор Смолов
16 Виктор Классон
17 Виталий Калешин 10′
18 Владимир Быстров
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 58′
21 Рикардо Лаборде 76′
30 Роман Шишкин 71′
15 Илья Жигулев
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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