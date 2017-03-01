«Уфа» обыграла «Анжи» и впервые в истории вышла в полуфинал Кубка России по футболу
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. «Уфа» нанесла поражение махачкалинскому «Анжи» и впервые в истории вышла в полуфинал Кубка России по футболу.
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Встреча, прошедшая в среду в Уфе, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил на 66-й минуте Азамат Засеев.
Следующим соперником команды Сергея Семака станет победитель матча между московским «Локомотивом» и «Тосно».
Главные тренеры
|Сергей Семак
|Александр Григорян
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Угловые
|4
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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