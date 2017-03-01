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1 марта 2017, 19:31 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

«Уфа» обыграла «Анжи» и впервые в истории вышла в полуфинал Кубка России по футболу

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. «Уфа» нанесла поражение махачкалинскому «Анжи» и впервые в истории вышла в полуфинал Кубка России по футболу.

Уфа нанесла поражение махачкалинскому <span class=error>Анжи</span> и впервые в истории вышла в полуфинал Кубка России по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Уфе, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил на 66-й минуте Азамат Засеев.

Следующим соперником команды Сергея Семака станет победитель матча между московским «Локомотивом» и «Тосно».

1.03.2017 17:00 Плей-офф: 1/4 финала Нефтяник
Уфа 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Семак Александр Григорян
Голы
65′ Азамат Засеев (А. Сухов) 13
Составы
Гиорги Шелия 88
Павел Аликин (к) 3
Дмитрий Живоглядов 17
Кэтэлин Карп 93
Александр Сухов 33
86′ Дмитрий Стоцкий 39
89′ Иван Пауревич 19
Александр Пуцко 45
54′ 90′ Азамат Засеев 13
Вячеслав Кротов 57
74′ Дмитрий Сысуев 7
Владимир Зубарев 60
57′ 90′ Силвестр Игбун 44
Игорь Безденежных 87
1 Давид Юрченко
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель
91 Павел Яковлев 32′
10 Адлан Кацаев
92 Сергей Брызгалов
8 Арсен Хубулов 71′
99 Александр Прудников
9 Шамиль Асильдаров (к) 59′
77 Аяз Гулиев 77′
6 Саид Эззатоллахи 71′
19 Павел Долгов
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Угловые 4
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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