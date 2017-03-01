Жонатас как Домингес. Кто вывел «Рубин» в полуфинал Кубка

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ВСЕ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ?

За полтора часа до матча Хави Грасия выходит на газон «Центрального», кутаясь в воротник пуховика. Испанец смотрит вправо и неожиданно замирает — на привычной позиции нет скамейки запасных!

В преддверии матча в Казани намудрили с организацией. Если временный переезд с «Казань-Арены» на «Центральный» с целью поберечь газон на главном стадионе города еще понятен, то по остальному в плане организации есть вопросы. Для удобства зрителей (весьма спорное решение) матч решили перенести с 17:00 на 15:00 — так якобы теплее. Но как быть болельщику, который уговорил начальника отпустить его с работы уже не на час раньше, а на три? Но и это еще не все: организаторы решили разместить всех пришедших исключительно на Западной и Южной трибунах. Чтобы стало понятнее — трибуна, расположенная напротив главной камеры, в этом случае оставалась пустой.

Но для менеджмента это стало бы крахом. Вы только предположите реакцию обычного человека, решившего посмотреть матч по телевизору. Никто ведь не станет разбираться в том, что зрителей не пускали на «Восток». Люди просто подумают, что Казань — худший футбольный город в мире, если там на трибунах нет ни одного человека во время важнейшего матча Кубка страны. В итоге камеры расставили напротив заполненной трибуны — и вышло красиво. Вот только скамейки запасных на непривычной противоположной бровке. В кадре не хватает привычной экспрессии Грасии.

БЕЗ РОЧИНЫ НИКАК

В водовороте предматчевых событий как-то забылось, что это первая весна испанца в России. Пришло время познакомиться с мартовскими полями.

— Да, в Испании мы тренировались на хороших газонах, но уверен, что поле на «Центральном» не станет для нас проблемой, — говорил Грасия за два дня до матча.

Хавьер, вы ошиблись. В первом тайме казанцы не могли отдать и трех точных передач на чужой половине — мяч постоянно дробил. На пашне лучшим выглядит Руслан Камболов: мягкая подсечка на Жемалетдинова, удар боковыми «ножницами»… Но если весь креатив в твоей команде исходит от Камболова, функции которого вообще-то в другом, значит, что-то пошло не так. Грасия так и не смог заменить травмированного Рочину.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcrk">@fcrk</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a>. 1/4 финала. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C?src=hash">#РубинСибирь</a> 1:0 88' Жонатас <a href="https://twitter.com/Jonathasjesus22">@Jonathasjesus22</a> <a href="https://t.co/VQqLRgJN9Y">pic.twitter.com/VQqLRgJN9Y</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/836937299699109888">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОДАРОК ПРЕЗИДЕНТУ

Время таяло, а фаворит никак не мог вскрыть оборону команды, занимающей 13-е место в ФНЛ. В середине второго тайма диктор объявил, что на матче присутствует президент Татарстана Рустам Минниханов, отмечающий свой 60-летний юбилей. Думаю, Грасия в этот момент даже понял русский. В такие дни в республике проигрывать просто нельзя!

«Сибирь» прогнозируемо прижалась к воротам, но «Рубин» никак не мог попасть в створ. Грасия бросает спасать Казань Карадениза. Матч катится к дополнительному времени, но на 88-й минуте «Рубин» все-таки берет свое. Прекрасный прострел Камболова, и Жонатас головой все-таки забивает — мяч от перекладины влетает в сетку. С каждым матчем бразилец все больше нравится публике — так нападающих здесь не обожали со времен Домингеса.

«Рубину» осталось всего два шага до еврокубков, которыми так грезит руководство. В полуфинале команда встретится с «Уралом».

Артур Еникеев

из Казани.