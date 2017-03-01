Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/28937450/
1 марта 2017, 19:08 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Жонатас как Домингес. Кто вывел «Рубин» в полуфинал Кубка

Гол бразильского форварда на 88-й минуте вывел «Рубин» в полуфинал Кубка России, где команда Хави Грасии сыграет с «Уралом».

Гол бразильского форварда на 88-й минуте вывел Рубин в полуфинал Кубка России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ВСЕ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ?

За полтора часа до матча Хави Грасия выходит на газон «Центрального», кутаясь в воротник пуховика. Испанец смотрит вправо и неожиданно замирает — на привычной позиции нет скамейки запасных!

В преддверии матча в Казани намудрили с организацией. Если временный переезд с «Казань-Арены» на «Центральный» с целью поберечь газон на главном стадионе города еще понятен, то по остальному в плане организации есть вопросы. Для удобства зрителей (весьма спорное решение) матч решили перенести с 17:00 на 15:00 — так якобы теплее. Но как быть болельщику, который уговорил начальника отпустить его с работы уже не на час раньше, а на три? Но и это еще не все: организаторы решили разместить всех пришедших исключительно на Западной и Южной трибунах. Чтобы стало понятнее — трибуна, расположенная напротив главной камеры, в этом случае оставалась пустой.

Но для менеджмента это стало бы крахом. Вы только предположите реакцию обычного человека, решившего посмотреть матч по телевизору. Никто ведь не станет разбираться в том, что зрителей не пускали на «Восток». Люди просто подумают, что Казань — худший футбольный город в мире, если там на трибунах нет ни одного человека во время важнейшего матча Кубка страны. В итоге камеры расставили напротив заполненной трибуны — и вышло красиво. Вот только скамейки запасных на непривычной противоположной бровке. В кадре не хватает привычной экспрессии Грасии.

БЕЗ РОЧИНЫ НИКАК

В водовороте предматчевых событий как-то забылось, что это первая весна испанца в России. Пришло время познакомиться с мартовскими полями.

— Да, в Испании мы тренировались на хороших газонах, но уверен, что поле на «Центральном» не станет для нас проблемой, — говорил Грасия за два дня до матча.

Хавьер, вы ошиблись. В первом тайме казанцы не могли отдать и трех точных передач на чужой половине — мяч постоянно дробил. На пашне лучшим выглядит Руслан Камболов: мягкая подсечка на Жемалетдинова, удар боковыми «ножницами»… Но если весь креатив в твоей команде исходит от Камболова, функции которого вообще-то в другом, значит, что-то пошло не так. Грасия так и не смог заменить травмированного Рочину.

ПОДАРОК ПРЕЗИДЕНТУ

Время таяло, а фаворит никак не мог вскрыть оборону команды, занимающей 13-е место в ФНЛ. В середине второго тайма диктор объявил, что на матче присутствует президент Татарстана Рустам Минниханов, отмечающий свой 60-летний юбилей. Думаю, Грасия в этот момент даже понял русский. В такие дни в республике проигрывать просто нельзя!

«Сибирь» прогнозируемо прижалась к воротам, но «Рубин» никак не мог попасть в створ. Грасия бросает спасать Казань Карадениза. Матч катится к дополнительному времени, но на 88-й минуте «Рубин» все-таки берет свое. Прекрасный прострел Камболова, и Жонатас головой все-таки забивает — мяч от перекладины влетает в сетку. С каждым матчем бразилец все больше нравится публике — так нападающих здесь не обожали со времен Домингеса.

«Рубину» осталось всего два шага до еврокубков, которыми так грезит руководство. В полуфинале команда встретится с «Уралом».

Артур Еникеев
из Казани.

1.03.2017 15:00 Плей-офф: 1/4 финала Центральный
Рубин 1:0 Сибирь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Грасия Хави Сергей Кирсанов
Голы
88′ Кристиан Жонатас (Р. Камболов) 22
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Эльмир Набиуллин 3
Карлос Самбрано 25
Тарас Бурлак 90
Максим Канунников 9
Кристиан Жонатас 22
Янн М`Вила 4
Руслан Камболов 88
19′ 87′ Мориц Бауэр 23
Мийо Цакташ 20
90+2′ 90′ Рифат Жемалетдинов 96
Ильзат Ахметов 85
61′ Денис Ткачук 31
Карадениз Гекдениз 61
22 Николай Цыган
28 Руслан Магаль
55 Алексей Гладышев
3 Максим Плопа
6 Евгений Качан
25 Михаил Мищенко
11 Никита Безлихотнов
13 Гуджа Рухаиа 20′
10 Максим Андреев
37 Евгений Чеботару (к)
77 Артем Коржунов 75′
7 Роман Беляев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Угловые 5
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сибирь
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Еще 7 новостей  Все новости
28 февраля

Умер легендарный советский хоккеист

"Игнашевич был готов уйти из ЦСКА". Интервью дня

Самоубийство русского хоккея. Все о скандале года