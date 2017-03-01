Жонатас как Домингес. Кто вывел «Рубин» в полуфинал Кубка
Гол бразильского форварда на 88-й минуте вывел «Рубин» в полуфинал Кубка России, где команда Хави Грасии сыграет с «Уралом».
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ВСЕ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ?
За полтора часа до матча Хави Грасия выходит на газон «Центрального», кутаясь в воротник пуховика. Испанец смотрит вправо и неожиданно замирает — на привычной позиции нет скамейки запасных!
В преддверии матча в Казани намудрили с организацией. Если временный переезд с «Казань-Арены» на «Центральный» с целью поберечь газон на главном стадионе города еще понятен, то по остальному в плане организации есть вопросы. Для удобства зрителей (весьма спорное решение) матч решили перенести с 17:00 на 15:00 — так якобы теплее. Но как быть болельщику, который уговорил начальника отпустить его с работы уже не на час раньше, а на три? Но и это еще не все: организаторы решили разместить всех пришедших исключительно на Западной и Южной трибунах. Чтобы стало понятнее — трибуна, расположенная напротив главной камеры, в этом случае оставалась пустой.
Но для менеджмента это стало бы крахом. Вы только предположите реакцию обычного человека, решившего посмотреть матч по телевизору. Никто ведь не станет разбираться в том, что зрителей не пускали на «Восток». Люди просто подумают, что Казань — худший футбольный город в мире, если там на трибунах нет ни одного человека во время важнейшего матча Кубка страны. В итоге камеры расставили напротив заполненной трибуны — и вышло красиво. Вот только скамейки запасных на непривычной противоположной бровке. В кадре не хватает привычной экспрессии Грасии.
БЕЗ РОЧИНЫ НИКАК
В водовороте предматчевых событий
— Да, в Испании мы тренировались на хороших газонах, но уверен, что поле на «Центральном» не станет для нас проблемой, — говорил Грасия за два дня до матча.
Хавьер, вы ошиблись. В первом тайме казанцы не могли отдать и трех точных передач на чужой половине — мяч постоянно дробил. На пашне лучшим выглядит Руслан Камболов: мягкая подсечка на Жемалетдинова, удар боковыми «ножницами»… Но если весь креатив в твоей команде исходит от Камболова, функции которого
ПОДАРОК ПРЕЗИДЕНТУ
Время таяло, а фаворит никак не мог вскрыть оборону команды, занимающей 13-е место в ФНЛ. В середине второго тайма диктор объявил, что на матче присутствует президент Татарстана Рустам Минниханов, отмечающий свой 60-летний юбилей. Думаю, Грасия в этот момент даже понял русский. В такие дни в республике проигрывать просто нельзя!
«Сибирь» прогнозируемо прижалась к воротам, но «Рубин» никак не мог попасть в створ. Грасия бросает спасать Казань Карадениза. Матч катится к дополнительному времени, но на 88-й минуте «Рубин»
«Рубину» осталось всего два шага до еврокубков, которыми так грезит руководство. В полуфинале команда встретится с «Уралом».
Артур Еникеев
из Казани.
|Грасия Хави
|Сергей Кирсанов
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Угловые
|5
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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