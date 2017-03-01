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1 марта 2017, 18:51 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Ари и Касаев остались в запасе «Локомотива» на матч Кубка России с «Тосно»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на четвертьфинальный домашний матч Кубка России против «Тосно».

В запасе московской команды остались полузащитник Алан Касаев и новичок нападающий Ари, который был арендован у «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Майкон.

Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.

«Тосно»: Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров, Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин.

Запасные: Байчора, Логашов, Гарбуз, Кутьин, Милевский, Киреенко, Никитин.

Начало встречи — в 19:30 мск.

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