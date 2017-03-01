Ари и Касаев остались в запасе «Локомотива» на матч Кубка России с «Тосно»
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на четвертьфинальный домашний матч Кубка России против «Тосно».
В запасе московской команды остались полузащитник Алан Касаев и новичок нападающий Ари, который был арендован у «Краснодара» в зимнее трансферное окно.
«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Майкон.
Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.
«Тосно»: Нигматуллин, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Богаев, Мухаметшин, Макаров, Чиркин, Заболотный, Кашчелан, Альшин.
Запасные: Байчора, Логашов, Гарбуз, Кутьин, Милевский, Киреенко, Никитин.
Начало встречи — в 19:30 мск.
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